Andrea Zenga flirta con un’altra e Rosalinda impazzisce: “Che schifo, non mi vedi più”, Ma è uno scherzo

Rosalinda Cannavò vittima di uno scherzo de Le Iene

Grazie ad uno scherzo organizzato ad hoc, Le Iene hanno rischiato seriamente di far scoppiare una coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Infatti, Andrea Zenga complice di Nicolò De Vitis, inviato del programma di Italia 1, ha finto di avere un provino per diventare conduttore di un format sportivo su un’emittente televisiva privata. A quel punto Rosalinda Cannavò ha accompagnato il suo fidanzato al casting e si è ritrovata davanti ad una co-conduttrice molto avvenente, Francesca.

Quest’ultima secondo il copione doveva provarci in tutti i modi con l’ex gieffino. Ovviamente la 28enne messinese è andata su tutte le furie, sbottando così: “Non mi piace quella. Ti giuro che mi sto innervosendo. Se mi vedi che mi alzo e me ne vado è perché ti sto lasciando e poi stai con lei. Non ti do nessun bacio. Ti mando a quel paese attento“.

L’attrice siciliana super gelosa di Andrea Zenga

Ma il peggio dello scherzo organizzato da Le Iene arriva dopo. Infatti, Il dopo questo provino Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno lasciato gli studi di Go Tv. Ad un certo punto l’attrice messinese ha letteralmente perso la pazienza.

“Quella la prenderei a sberle. Fa doppi sensi e battute, ma come si permette? Ci sta provando con te. Tutta l’estate tu con lei in questo programma? Tu sei pazzo. Tutto il tempo a farti battute, ma come ca**o si permette? Tu sei il mio ragazzo. L’avrei picchiata ti giuro. E tu che ridevi alle sue battute, che schifo“, ha asserito la giovane. In tutto questo il figlio d Walter Zenga invece di dare ragione alla fidanzata non ha detto nulla, comportamento che ha fatto arrabbiare ancora di più la donna che ama.

Rosalinda carica di parole la finta co-conduttrice

Ma non è finita qui. Infatti, per rincarare la dose il dirigente di Go Tv ha mandato la co-conduttrice Francesca a casa dei due ex concorrenti del Grane Fratello Vip 5 ed è proprio lì che Rosalinda Cannavò ha dato il meglio di sé: “Io gelosa di te? Non penso proprio. Se continui ti sbatto fuori. Tu ci stai provando con il mio fidanzato. E tu Andre che la difendi? Resta con lei. Andatevene a fare in c**o. Di me ti scordi, quella è una tr**a“.

Prendendo giacca e borsa la 28enne messinese stava andando via quando è stata raggiunta dall’inviato de Le Iene per dirle che era tutto uno scherzo. Ovviamente non sono mancate le lacrime.