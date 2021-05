Vera Gemma rimprovera il fidanzato Jeda e punzecchia Ilary Blasi: “Questa te batte i pezzi, quel bacio?”

Vera Gemma e la sua esperienza a L’Isola dei Famosi 2021

Immediatamente dopo la sua eliminazione dalla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, l’ormai ex naufraga Vera Gemma ha commentato a caldo la sua lunga esperienza in Honduras e del suo futuro sul piccolo schermo. La figlia del compianto Giuliano Gemma sarebbe è disposta a fare l’opinionista in televisione, tipo i format di Barbara D’Urso e non solo, ma non al Grande Fratello Vip.

Dopo questa intervista l’attrice romana che sta facendo la quarantena di 15 giorni non si è più fatta sentire e sui suoi canali social non è particolarmente attiva. Solo la sua cara amica Asia Argento ha immortalato un momento privato tra l’ex naufraga e il suo giovane fidanzato Jeda. A tal proposito la donna ha avuto da lamentarsi su di lui.

L’ex naufraga arrabbiata con Jeda e lancia una frecciatina alla Blasi

Vera Gemma si è lamentata di come il compagno Jeda ha risposto ad una domanda Ilary Blasi ed ha commentato in modo scherzoso il bacio tra la conduttrice romana e il produttore musicale.

“Quando Ilary ti ha chiesto ‘com’è quest’Isola senza Vera Gemma?’ e tu ‘Eh, va tutto bene…’, non so che hai detto. Dovevi dire o ‘finalmente si sono rivelati gli altarini’ o ‘comunque Vera manca all’Isola’. Era la tua opportunità per dire che io mancavo all’Isola e non lo hai detto! Ma perché non hai detto questo? Tu devi stare concentrato. Jeda devi essere pronto a questo genere di domande. E poi quel bacio? Questa te batte i pezzi”, ha detto l’attrice romana.

Vera Gemma scrive dei pezzi per l’amica Asia Argento

Per chi non lo sapesse, l’ex naufraga della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi Vera Gemma ha scritto dei brani per Asia Argento, che oltre ad un’amica la considera una vera e propria sorella. Intervistata da SuperGuida Tv, l’attrice romana ha fatto una rivelazione sull’ex di Morgan.

“Se sto lavorando a un progetto discografico? E’ una notizia uscita da Alberto Dandolo. Ho scritto tre pezzi per un album che dovrebbe fare Asia Argento. A me piace scrivere testi musicali e ho scritto anche un brano per Violante Placido. Mi è capitato di collaborare con rapper giovani. Non ho un progetto discografico con un nome noto del settore anche se l’idea mi piacerebbe. Quindi si tratta di una notizia in parte vera e in parte falsa”, ha confessato la compagna di Jeda.