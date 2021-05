Dayane Mello beccata con Mario Balotelli: “È amore” Lei fa una precisazione (FOTO)

Dayane Mello e Mario Balotelli stanno di nuovo insieme?

Dopo la conclusione della quinta edizione del Grande Fratello Vip, in rete e sui giornali di gossip gira con insistenza la voce di un possibile ritorno di fiamma tra l’ex gieffina Dayane Mello e Mario Balotelli. In una recentissima intervista realizzata per un noto periodico, la modella sudamericana quando è stata chiamata in causa su tale rumor lei è stata molto vaga.

Nello specifico, l’ex amica speciale di Rosalinda Cannavò, quest’ultima vittima di uno scherzo de Le Iene, si è limitata a dire che lei e il calciatore sono molto legati, ma che non sanno ancora cosa vogliono. Ma non è finita qui.

Mario e l’ex gieffina pizzicati insieme dai paparazzi

Martedì una follower ha chiesto a Dayane Mello se sono vere le indiscrezioni che circolano ovunque che la vogliono fidanzata con Mario Balotelli. A quel punto l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5 ha risposto dicendo di essere single: “No, non sono fidanzata. Spero che abbiate già capito questa cosa“. Anche se non staranno insieme seriamente, sicuramente qualcosa con il calciatore c’è, perché la modella brasiliana è stata paparazzata insieme allo sportivo e secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini (Chi), tra loro si sarebbe riacceso un sentimento d’amore.

“Balotelli e Dayane Mello, il loro week end segreto ‘è ancora amore’. Una coppia giovane e sensuale che nel weekend ha rinnovato una bollente storia d’amore che negli anni scorsi si era spenta: parliamo di Mario Balotelli e Dayane Mello, che dopo essersi ritrovati al Grande Fratello Vip, hanno riallacciato un bollente flirt che si è consumato in un lussuoso albergo della Brianza”, si legge sulla rivista. (Continua dopo la foto)

Enock sulle voci su Dayane Mello e Mario Balotelli

Qualche giorno fa l’ex gieffino Enock Barwuah è stato intervistato da Giada Di Miceli nella trasmissione di Radio Radio Non succederà più. In quell’occasione la padrona di casa ha chiesto al suo ospite delle delucidazioni in merito al possibile ritorno di fiamma del fratello e la modella sudamericana.

Il giovane ha detto: “Non lo so, me lo stai dicendo tu. Tra mio fratello Mario Balotelli e Dayane c’è sempre stata amicizia. Devi chiederlo agli interessati. Chiedete a loro e vi sapranno dire di più sicuramente. Cosa ne penso di un possibile ritorno dei due? Se sono contenti loro va benissimo“.