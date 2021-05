Striscia la Notizia: Vanessa Incontrada e Alessandro Siani conduttori al posto di Ficarra e Picone

Nuova coppia di conduttori a Striscia la Notizia

Lo scorso dicembre i due comici palermitani Ficarra e Picone dopo anni di conduzione hanno detto addio a Striscia la Notizia. Una decisione che ha lasciato spiazzati tutti i fan della coppia e del tg satirico di Antonio Ricci.

Subito dopo è tornata la coppia storica formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, mentre al momento dietro il famoso bancone ci sono Gerry Scotti e Michelle Hunziker che termineranno la stagione televisiva nei primi di giugno. Ma come tutti i format, già gli autori stanno lavorando per l’autunno e in prospettiva ci sono delle novità eclatanti

Vanessa Incontrada e Alessandro Siani conduttori del tg satirico

Infatti, per la prossima stagione televisiva di Striscia la Notizia, il padron Antonio Ricci ha pensato a delle grande novità. Sembra che alla conduzione dello storico tg satirico ci sarà una neo coppia formata da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Il comico napoletano piace tantissimo al pubblico italiano ed è perfetto per una trasmissione del genere.

L’attrice italo-spagnola che al momento è impegnata sul set di una fiction per Canale 5, dopo tanti anni potrebbe tornare a condurre sulla rete ammiraglia Mediaset dopo anni di Zelig al fianco di Claudio Bisio. Ricordiamo che un paio di stagioni fa ha presentato in Rai insieme a Gigi D’Alessio 20 anni che siamo italiani.

L’indiscrezione di Fanpage

A lanciare questa clamorosa indiscrezione sulla nuova coppia di conduttore del tg satirico di Antonio Ricci è stato il noto portale Fanpage. Grazie a questo rinnovo il programma di canale 5 potrebbe tornare ad essere leader in quella fascia oraria.

“È noto ormai che in prossimità della stagione estiva al timone di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci, ci sia un cambio dei conduttori. Infatti possiamo confermare che a condurre la trasmissione sarà, per la prima volta in questo ruolo, Alessandro Siani. Vengono, quindi, confermate le indiscrezioni di queste ultime ore che volevano l’attore napoletano in questa nuova veste. Accanto al comico, attualmente in ballo c’è il nome di Vanessa Incontrada. Per entrambi si tratterebbe della prima volta dietro al bancone della trasmissione. Insieme al comico partenopeo, in veste di conduttrice dovrebbe figurare anche Vanessa Incontrada. Il nome dell’attrice spagnola sarebbe, finora, quello che con più insistenza si è fatto strada tra le varie ipotesi circolate finora”, si legge sul sito.