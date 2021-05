Isola dei Famosi, naufrago corteggia Francesca Lodo, Awed lo stronca: “Prenderà un palo” (FOTO)

Matteo Diamante ci prova con Francesca Lodo all’Isola 15

In occasione del daytime de L’Isola dei Famosi in onda su canale 5 martedì pomeriggio, il pubblico ha avuto modo di vedere Matteo Diamante che si è dichiarato a Francesca Lodo. Il giovane influencer si è armato di coraggio dicendo alla soubrette sarda di considerarla in assoluto la più attraente della spiaggia. Per questo motivo, nel momento in cui gli hanno domandato con chi avrebbe voluto trascorrere una notte romantica su un materasso, l’ex Pupo ha fatto immediatamente il suo nome.

Di conseguenza, i due naufraghi hanno dormito insieme su un materasso avendo vinto lunedì la prova ricompensa. “Mi hanno chiesto qual è la ragazza più bella, più attraente che meriterebbe una conoscenza più approfondita e io ho detto il tuo nome…”, ha asserito il ragazzo. Ovviamente tale confessione ha messo in forte imbarazzo l’ex Letterina.

Per Awed il naufrago prenderà un palo dall’ex Letterina

A distanza, ad assistere a questa tenera scena erano presenti Awed e Rosaria Cannavò. I due naufraghi de L’Isola dei Famosi 15 si sono mesi a ridere mentre Matteo Diamante faceva il ‘provolone’ con Francesca Lodo. Ma lo Youtuber parlando con la compagna d’avventura ha fatto intendere che non ci sono grandi speranze per l’influencer, affermando di essere più che sicuro che prenderà un bel palo dalla soubrette sarda.

“Prenderà un palo assurdo…”, ha detto il conduttore del GF Vip Party. Della stessa opinione anche la Cannavò che, dandogli ragione ha affermato: “Non ci sono dubbi…”. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto. (Continua dopo la foto)

Matteo Diamante fa una proposta a Francesca Lodo

Sempre nella fascia pomeridiana de L’Isola dei Famosi 2021 in onda su Canale 5 martedì pomeriggio, il pubblico ha visto Matteo Diamante confessare a Francesca Lodo di voler sapere bene la sua storia personale. E la soubrette sarda, con un sorriso abbastanza imbarazzato, ha frenato l’entusiasmo dell’influencer, affermando che avranno modo di parlare meglio quando saranno soli su quel materasso vinto alla prova ricompensa.

“Allora hai bisogno di qualche giorno…Comunque facciamo così ne parleremo quando saremo un po’ più tranquilli…”, ha detto l’attrice. L’ex Pupo riuscirà a conquistarla oppure ha ragione Awed? Staremo a vedere