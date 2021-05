Le Iene fanno uno scherzo a Rosalinda Cannavò, ma il web solleva un sospetto: “Reazione finta” (VIDEO)

Nella puntata di ieri, martedì 4 maggio, de Le Iene è andato in onda lo scherzo fatto a Rosalinda Cannavò. Protagonista indiscussa della burla è stata la gelosia, in quanto Andrea Zenga ha finto di flirtare con un’altra donna.

Dopo la diffusione della clip integrale, però, molti telespettatori e utenti del web hanno sollevato un sospetto. Per molti, la ragazza ha recitato in quanto era perfettamente consapevole che si trattasse di uno scherzo. Vediamo cosa ha fatto sorgere questi dubbi.

Lo scherzo de Le Iene a Rosalinda

Rosalinda Cannavò è stata vittima de Le Iene, che le hanno fatto uno scherzo incentrato sulla gelosia. Andrea ha finto di dover fare un provino per un programma televisivo presentato da una donna molto avvenente. Quest’ultima, durante le selezioni, non ha fatto altro che provocare l’ex concorrente del GF Vip sotto lo sguardo attonito della sua fidanzata. Rosalinda ha provato a mantenere la calma in un primo momento, ma successivamente è esplosa accusando e infangando la sua interlocutrice.

I toni e le parole adoperati dalla siciliana sono stati davvero molto eccessivi, al punto che la complice dello scherzo ha abbandonato i provini. In un secondo momento, poi, ha telefonato a Zenga per dirgli di quanto fosse infelice la reazione della sua fidanzata e quanto questa fosse terrona. Quando i due innamorati sono rimasti da soli, l’attrice ha dato luogo ad una scenata furiosa. (Clicca qui per il video)

La Cannavò ha fatto finta?

Ad ogni modo, dopo la messa in onda del filmato, moltissimi utenti si sono riversati sui social per commentare l’accaduto. La maggior parte delle persone ha reputato completamente fasulla la reazione di Rosalinda Cannavò allo scherzo de Le Iene. I fautori di questo pensiero hanno ritenuto i suoi dialoghi un po’ troppo costruiti, pertanto, presumono che la ragazza si fosse resa conto che si trattasse di una finzione ed abbia tenuto il gioco per fare scena.

Anche il collaboratore de Le Iene Niccolò ha lasciato trapelare il fatto che, secondo lui, Rosalinda avesse già capito tutto. Diversi influencer, poi, tra cui Deianira Marzano, hanno attaccato l’ex gieffina dicendole di essere davvero pessima come attrice. Non ci sarebbe stato nulla di male ad ammettere di aver capito ma, invece, ha voluto continuare fino in fondo mentendo e dando luogo ad una sceneggiata. Ma sarà davvero così? Al momento Rosalinda non si è espressa.