DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 7 maggio: Sanem gelosa di Can, arriva Ayca

Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato agli spoiler dedicati alla soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno. Cosa accadrà nell’ultima puntata settimanale in onda venerdì 7 maggio 2021? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia dicono che Nasim non rimarrà soddisfatto di Can e Sanem, quindi non firmerà il contratto.

A quel punto i due ragazzi dovranno trovare un attore che reciti la parte del fantomatico regista Capello. Trovato un professionista, una volta in teatro si sentirà male per la forte emozione. Successivamente la Aydin si mostrerà gelosa della new enty Ayca che ha gli stessi interessi del fotografo.

Il signor Nasin rigetta il progetto: Can e Sanem nel panico

Le anticipazioni della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda venerdì 7 maggio 2021, svelano che Can e Sanem non riusciranno a convincere il signor Nasim a lavorare con l’inesistente regista Arthur Capello. Di conseguenza i due ragazzi torneranno alla Fikri Harika molto delusi e amareggiati. Al Divit e alla Aydin rimarrà solo una scelta, cercare un attore che reciti il ruolo del regista inventato da Leyla. Ma i loro sforzi non saranno vani. Infatti la scrittrice sarà in grado di trovare un attore di parlare in inglese, ma che soprattutto potrà vestire i panni del regista che si è inventata la sorella maggiore.

La giovane conoscerà un certo Hayati Tokmak, un attore che sembrerà avere tutte caratteristiche elencate dalla moglie di Emre. Purtroppo, quando i due protagonisti della soap andranno in teatro per incontrare il ragazzo non riusciranno ad offrirgli il ruolo di finto regista. Nello specifico, quest’ultimo finirà in ospedale, perché per la troppa emozione sarà colto da un improvviso malore.

Sanem gelosa di Can per l’arrivo di Ayca

Gli spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che subito dopo essersi resi protagonisti di una gaffe, Deren, Muzaffer, Ceycey, Can e Sanem conosceranno la figlia del loro cliente Nasim. Quest’ultima si chiama Ayca, che dimostrerà di essere la versione femminile del Divit. In poche parole è una grande amante della natura, dei viaggi e dello sport.

La giovane scrittrice farà molta fatica a nascondere la sua gelosia nei confronti del fotografo, sino ad arrivare a considerare la nuova arrivata la sua rivale in amore. Per tale ragione la sorella di Leyla inizierà a seguirla di nascosto per controllare attentamente ogni sua mossa.