Diletta Leotta e Can Yaman, scoppia la passione in hotel, paparazzati in atteggiamenti intimi (FOTO)

Dopo gli ultimi rumors, tra Diletta Leotta e Can Yaman pare sia scoppiata nuovamente la passione. I due si sono dati appuntamento in un rinomato hotel del lago di Como dove si sono concessi bagni in piscina e momenti romantici.

I giornalisti di Chi, magazine diretto da Alfonso Signorini, sono riusciti a strappare qualche scatto privato alla coppia in cui i due sembrano essere in atteggiamenti alquanto intimi. Vediamo cosa è successo.

Can e Diletta in atteggiamenti intimi

Diletta Leotta e Can Yaman pare abbiano ritrovato il sereno. In questi giorni erano circolate delle voci sul loro conto secondo le quali sembrava che la storia d’amore fosse giunta al capolinea. A smentire queste indiscrezioni ci aveva pensato in primis la conduttrice. A mettere un punto definitivo alla questione, poi, sono stati i giornalisti di Chi. Sull’ultimo numero in edicola del magazine, infatti, sono apparse delle foto in cui i due piccioncini appaiono in atteggiamenti intimi.

Entrambi sono in costume da bagno e coperti da un accappatoio. Nelle immagini è possibile vedere come i due siano avvinghiati tra loro e si scambino tenere effusioni d’amore. Queste immagini, dunque, pare abbiano definitivamente smentito le insinuazioni di coloro i quali hanno accusato la coppia di aver dato luogo ad un rapporto falso solo per generare gossip. I due, infatti, sembrerebbe essersi dati un appuntamento segreto, proprio nella speranza di non farsi beccare.

Yaman e la Leotta hanno provato a nascondersi

Stando a quanto emerso, infatti, pare che i due innamorati si siano incontrati direttamente in un rinomato hotel presente sul lago di Como, il Mandarin Oriental. L’attore turco è in Italia da venerdì sera. All’indomani, poi, Can Yaman si è recato in hotel nell’attesa della sua compagna Diletta Leotta. Quest’ultima, ha raggiunto il fidanzato sabato sera, dopo aver adempiuto ai suoi impegni professionali con DAZN. In tale luogo, poi, i due hanno trascorso insieme tutta la giornata di domenica e lunedì mattina hanno fatto ritorno a casa per tornare al lavoro.

Entrambi pare abbiano fatto di tutto per non farsi beccare dai paparazzi, tuttavia, questo non è stato possibile. In rete, infatti, stanno circolando diverse foto inerenti quell’incontro. Ad ogni modo, la cosa chiara, a questo punto, è che la storia tra i due non è un fake, altrimenti non avrebbero provato in tutti i modi a non farsi beccare insieme.