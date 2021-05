Oroscopo 6 maggio 2021: decisioni importanti per Toro, Acquario in cerca di novità

Le previsioni dell’oroscopo del 6 maggio 2021 denotano una giornata un po’ nervosa per i Pesci. I Toro sono in procinto di prendere decisioni importanti, mentre gli Acquario sono alla ricerca di novità.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno sono alla ricerca di un po’ di tranquillità. Le passioni fugaci e i bollori adolescenziali preferite lasciarli a questa specifica fascia d’età. I più adulti, invece, matureranno un desiderio di stabilità. Questa voglia potrebbe manifestarsi anche per quanto riguarda la professione.

Toro. Ci sono questioni importanti a cui badare. Per quanto riguarda il lavoro, è opportuno fare delle valutazioni. Se la strada che avete intrapreso non vi sta portando da nessuna parte, allora è opportuno fare un’inversione di rotta. In campo sentimentale, invece, bisogna andarci piano.

Gemelli. Le stelle sono abbastanza favorevoli, tuttavia, il buon esito delle vostre azioni dipenderà solo da voi. Cercate di essere concentrati e di non lasciare nulla in sospeso. L’Oroscopo del 6 maggio 2021 vi esorta a prepararvi ad un’estate molto impegnativa, sotto molti punti di vista.

Cancro. Buon momento per quanto riguarda i sentimenti. I nati sotto questo segno potrebbero aver vissuto in modo parecchio burrascoso i primi mesi dell’anno. A partire dalla metà del 2021, però, stanno cominciando ad arrivare delle belle notizie, le quali contribuiscono sicuramente ad allentare la tensione.

Leone. Gli impegni spesso distolgono l’attenzione dalle cose personali e sentimentali. I rapporti di coppia in crisi potrebbero vivere un momento di burrasca. Per quanto riguarda le coppie stabili, invece, sarebbe opportuno non dare nulla per scontato. In campo lavorativi si fanno progressi.

Vergine. Se state pensando di cimentarvi in nuove opportunità, il momento è favorevole. Spesso siete spinti ad agire seguendo l’istinto e questo potrebbe portarvi ad essere un po’ vittima di voi stessi. Dosate bene cuore e ragione, specie per quanto riguarda le questioni di carattere professionale.

Previsioni 6 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In questa giornata siete un po’ polemici. Tutto quello che vi circonda potrebbe apparirvi inappropriato e privo di senso logico. Ad ogni modo, non tutto quello che accade deve necessariamente avere una ragione. Non tirate troppo la corda sulle vicende lavorative.

Scorpione. Periodo molto interessante per quanto riguarda il lavoro. Ci saranno presto delle decisioni da prendere. Per tale motivo, cercate di vivere tutto con maggiore serenità e tranquillità mentale. Solo stando tranquilli sarà possibile prendere le strade giuste. In amore c’è una bella Luna favorevole, approfittatene.

Sagittario. L’Oroscopo del 6 maggio 2021 vi esorta ad essere più decisi. Se ci sono delle situazioni in bilico, è meglio non tergiversare ancora per molto. Per quanto riguarda la situazione professionale, invece, ci sono delle novità in arrivo per chi è in attesa di un nuovo impiego.

Capricorno. Piangervi addosso non vi porterà da nessuna parte. Se alcune cose non sono andate esattamente nel modo sperato, spetta a voi riuscire a fare il possibile per modificare il loro andamento. Per quanto riguarda le questioni di cuore, non tenetevi tutto dentro, il partner sarà certamente ascoltare.

Acquario. La routine non fa per voi, né in campo sentimentale, né professionale. Per tale ragione, siete spesso spinti a cercare nuovi stimoli. Per quanto riguarda il lavoro, presto arriveranno delle belle soddisfazioni, in merito alla sfera sentimentale, invece, attenti a non lasciarvi andare a qualche scelleratezza.

Pesci. Questa è una giornata da prendere con le pinze. In questo periodo vi sentite un po’ tristi. I ricordi del passato non ne vogliono sapere di lasciarvi andare, per tale ragione potreste essere un po’ troppo malinconici. Cercate di distrarvi circondandovi delle persone care.