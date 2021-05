Supervivientes, cachet altissimo per Valeria Marini: “Ha incassato una cifra a sei zeri”

In queste ore stanno circolando delle voci alquanto interessanti che riguardano Valeria Marini e il presunto cachet guadagnato a Supervivientes. Per prendere parte al reality show spagnolo, infatti, la dama sembrerebbe essere riuscita ad incassare una cifra da capogiro.

A diffondere tale indiscrezione è stato il settimanale Chi, il quale ha parlato di cifra davvero clamorosa. Scopriamo nel dettaglio a quanto ammonterebbe il compenso incassato dalla showgirl stellare.

Cachet da capogiro per Valeria Marini a Supervivientes

Valeria Marini è sicuramente tra le protagoniste più discusse di Supervivientes, non solo per ciò che fa durante il reality show, ma anche per il presunto cachet che sembrerebbe essersi aggiudicata. Come è, ormai, noto, i protagonisti famosi non prendono mai parte ad un reality show senza guadagnare qualcosa in cambio. Solitamente, i compensi sono differenti a seconda del grado di popolarità del personaggio in questione. Inoltre, i concorrenti vengono pagati a settimana, sulla base delle effettive puntate a cui prendono parte.

Questo è il motivo principale per cui i partecipanti di tali programmi fanno di tutto per riuscire ad arrivare fino alla fine. Ad ogni modo, considerando che Valeria sia tra le protagoniste più famose del programma spagnolo, non è difficile immaginare che il suo sia annoverato tra i compensi più elevato. Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, infatti, si legge che il suo guadagno sarebbe clamoroso.

I presunti cachet degli altri concorrenti

Per prendere parte a Supervivientes, Valeria Marini avrebbe incassato un cachet a sei zeri. Per il momento, non ci è dato sapere quale sia la prima cifra, tuttavia, questo basta per comprendere che si tratti di una somma davvero esosa. In merito agli altri concorrenti, invece, non sono ancora trapelate molte informazioni in merito ai guadagni. Ad ogni modo, di solito, i reality show spagnoli hanno un range di compensi abbastanza standard. Durante l’edizione del GH Vip 7, infatti, fu effettuata la seguente ripartizione:

Gianmarco Onestini, che non è reputato un personaggio molto famosi, avrebbe percepito il compenso più basso, ovvero, 3.000 euro a settimana;

Subito dopo ci sarebbe la fascia media, che è rappresentata dai protagonisti mediamente popolari, che guadagnerebbero tra i 12.000 e i 15.000 euro a puntata;

Infine, i più pagati, sarebbero i più famosi, i quali avrebbero avuto un compenso pari a circa 25.000 euro a puntata.

Che questo sia lo stesso schema adoperato anche per Supervivientes?