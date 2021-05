Stefania Orlando preoccupata, piccolo incidente in un bar: “Si è fatta male…”

Piccolo incidente per Margot, cagnolina di Stefamia e Simone

Quella di mercoledì sembrava una mattinata come tutte le altre, ovvero molto tranquilla per l’ex gieffina Stefania Orlando. Ad un tratto, però, mentre era al bar col marito Simone Gianlorenzi a prendere un caffè, la sua cagnolina Margot ha fatto preoccupare entrambi Per quale ragione? Nello specifico, l’anziana cagnolina, che il pubblico ha avuto modo di vederla anche al Grande Fratello Vip 5, ha avuto un piccolo incidente. A confessarlo è stata la stessa subrette sul suo account Instagram.

Tuttavia, la donna ha voluto tranquillizzare tutti i suoi follower comunicando che la sua pelosetta ha solo un graffio all’occhio: “Vogliamo dire che il mio amore è caduto e si è fatto male all’occhietto? All’occhietto di lato…”. L’ex conduttrice Rai immediatamente dopo ha detto anche di aver chiamato la veterinaria, la quale le ha dato delle rassicurazioni sullo stato di salute dell’animale. “Mi ha detto che è un semplice graffietto e che non è niente grave…”, ha fatto sapere l’amica di Tommaso Zorzi.

Le rassicurazioni di Stefania Orlando su Instagram

Successivamente, attraverso una Storia su Instagram Stefania Orlando ha fatto sapere ai follower che molti di loro la stanno sommergendo di messaggi in direct per sapere come sta Margot. Per questo motivo, oltre ringraziando i seguaci per il pensiero, ha voluto tranquillizzare tutti quanti affermando che la sua cagnolina per fortuna ha solo un graffio vicino l’occhio.

A quanto pare l’animale che è molto avanti con l’età sarebbe caduta. L’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5 ha aggiunto anche ha naturalmente la sua amica a quattro zampe si è spaventata parecchio, ma a parte questo è sana come un pesce. “Vi ringrazio per l’affetto…Margot sta bene e non ha riportato gravi conseguenze…”, ha detto la moglie del musicista Simone Gianlorenzi.

Anche Simone Gianlorenzi rassicura i follower

E proprio il musicista ha voluto rassicurare anche i suoi fan di Instagram. Nello specifico, Simone Gianlorenzi ha ribadito anch’esso che la loro cagnolina Margot nonostante il grande spavento e il graffio per fortuna sta bene.

Quindi, il marito di Stefania Orlando ha asserito che sono incidenti di percorso che possono capitare nella vita di tutti i giorni. “Nulla di grave, tutti tranquilli, è stato solo un incidente di percorso…”, ha concluso l’uomo il quale insieme alla moglie trattano la pelosetta come fosse la loro figlia.