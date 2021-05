Tommaso Zorzi in difficoltà: “Sono stato male e ho pianto”. Poi annuncia denunce

Tommaso Zorzi lontano dai social: il motivo

Dopo la puntata di lunedì de L’Isola dei Famosi 15, l’opinionista Tommaso Zorzi è praticamente sparito dai suoi canali social dove è seguito da milioni di follower. Solo dopo un lungo silenzio, il rampollo meneghino ha deciso di parlare su ClubHouse. In quell’occasione l’ex gieffino ha confessato di aver avuto un crollo emotivo.

Tutto è nato qualche giorno fa a causa delle numerose polemiche mosse nei sui confronti dopo la sua presa di posizione sul DDL Zan. Per questo motivo rivelato di aver pianto per tutta la notto e di essere stato tanto male. “Ho pianto tutto il giorno lunedì…Sono stato proprio male…”, ha asserito l’influencer che ci è rimasto male per i tantissimi insulti ricevuti in direct.

Il rampollo milanese è stato male è ha pianto: ecco cosa è successo

Sempre sul suo account ClaubHouse, un nuovo social network, subito dopo Tommaso Zorzi ha fatto un’altra confessione. In pratica, l’opinionista de L’Isola dei Famosi 15 si è reso conto di essere attorniato di persone che per lui non vanno affatto bene. Per questo motivo il 26enne ha iniziato a ragionare e capire che soluzione prendere: “Poi ci sono molte persone, anche nella mia vita privata, che non vanno bene…E quindi sto facendo alcuni ragionamenti…”.

Nonostante lo sfogo, l’influencer milanese non ha approfondito l’argomento non dicendo quali sono queste persone che non vuole più nella sua vita. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 subito dopo ha annunciato che andrà per vie legali nei confronti di chi l’ha offeso in modo pesante e ingiustificato sui social perché stanco di subire dei maltrattamenti del genere.

Il manager di Tommaso Zorzi lo rassicura

Attraverso ClaubHouse l’ex gieffino Tommaso Zorzi ha fatto questo sfogo che ha fatto preoccupare moltissimo tutti i suoi fan. A quel punto è intervenuto anche Lazzaro Fantasia. E quest’ultimo, dopo aver ascoltato in silenzio le dichiarazioni del rampollo meneghino, ha detto senza giri di parole di essere sicuro che supererà questo suo momento complicato perché lui ha un carattere abbastanza forte.

“Già mostrarsi fragile è un atto di forza…Sei vero e questo sei tu…Supererai questo tuo momento e tornerai più forte di prima…”, ha scritto sul noto social network. Infine il 26enne ha informato dicendo che rimarrà lontano da Twitter e Instagram ancora per qualche giorno.