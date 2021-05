Isola dei Famosi, Elisa Isoardi: “Ho perso 10 kg e ho sofferto tanto se gli altri parlavano di cibo e ricette”

Elisa Isoardi e la sua esperienza a L’Isola dei Famosi 2021

Senza ombra di dubbio una delle protagoniste assolute dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi è stata Elisa Isoardi. Nonostante la sua permanenza in Honduras è durata all’incirca una mese, la conduttrice cuneese ha dato dimostrazione di essere una vera e propria leader anche tra i naufraghi.

Purtroppo la sua avventura nel reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi si è interrotto bruscamente a causa di un problema di salute. Un piccolo incidente all’occhio che l’ha vista ritornare in Italia per approfondire il controllo medico. Dopo aver ‘scontato’ la quarantena di due settimane, la professionista piemontese è arrivata in studio e sin da subito ha dimostrato di essere molto agguerrita.

La conduttrice piemontese ha perso dieci chilogrammi

Dopo il suo arrivo in Italia, Elisa Isoardi ha recentemente realizzato una lunga intervista al magazine Tv Sorrisi e Canzoni dove ha fatto un bilancio della sua esperienza a L’Isola dei Famosi 15, ma anche parlato del suo futuro in televisione.

“Quando mi hanno proposto L’Isola non ci ho pensato due volte. Avevo bisogno di qualcosa che mi facesse battere di nuovo il cuore. Mi sono tuffata con gioia e entusiasmo. Pensavo peggio per la fame, ma comunque ho perso 10 kg. Soffrivo se gli altri parlavano di cibo e ricette: lasagne soprattutto, io amo i primi. Quando con le Amazzoni (Vera Gemma e Miryea Stabile, ndr) abbiamo vinto la pasta, ho imparato che ha sapore anche scondita e cotta con l’acqua di mare”, ha fatto sapere l’ex padrona di casa de La prova del cuoco.

Elisa Isoardi e il suo futuro sul piccolo schermo

Intervistata al noto settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, l’ex naufraga Elisa Isoardi ha parlato anche del sul suo futuro sul piccolo schermo. Tuttavia, la professionista piemontese non si è sbottonata più di tanto.

“Tornare in uno studio televisivo mi ha fatto sentire l’adrenalina e la sicurezza che il mio posto è lì”. E se “lì” significasse a Mediaset? La risposta è pungente: “A me piace stare in un’azienda che crede nel mio valore, poi sarà quel che sarà“, ha concluso l’ex compagno del leader della Lega Nord, Matteo Salvini. Staremo a vedere nella prossima stagione televisiva.