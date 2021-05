Uomini e Donne anticipazioni giovedì: Maria censura una scena, Giacomo dispensa baci

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, giovedì 6 maggio, rivelano che si tornerà a parlare di Gemma, la quale chiuderà con Aldo. Ad interrompere la loro relazione saranno anche Elisabetta e Luca, con estremo dispiacere di lei.

Per quanto riguarda il trono classico, invece, ad essere chiamato in causa sarà Giacomo, il quale ha baciato entrambe le sue corteggiatrici. Tale decisione, chiaramente, solleverà non poche polemiche.

Scena censurata a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di giovedì di Uomini e Donne vedremo che Maria chiamerà al centro dello studio Gemma. La dama racconterà di essere uscita con Aldo, con il quale c’è stato anche qualche bacio a stampo. Tra i due, però, non è sembrata scoccare la scintilla, per tale motivo, decideranno di interrompere. Stessa sorte, purtroppo, toccherà anche a Luca ed Elisabetta. I due spiegheranno di essere giunti ad un punto di non ritorno in quanto lui non si sente sulla stessa lunghezza d’onda della dama.

Gianni e Tina non potranno fare a meno di attaccare il cavaliere accusandolo di aver preso in giro la protagonista. La Cipollari in particolare si scaglierà contro di lui e gli dirà di averla voluta portare solo a letto, ragion per cui lo etichetterà come “figlio di pu…” La conduttrice, però, deciderà di non mandare in onda questa parte, sta di fatto che il pubblico da casa non potrà vederla. Ad ogni modo, malgrado la delusione, Elisabetta riceverà la visita di un nuovo spasimante.

Anticipazioni giovedì: i baci di Giacomo

Il ragazzo in questione era già venuto la scorsa volta, ma era stato mandato via da lei in quanto troppo presa dal rapporto con Luca. Stavolta, però deciderà di dargli una chance. Naturalmente, però, il suo stato d’animo continuerà ad essere compromesso. Passando al trono classico, invece, le anticipazioni della puntata di giovedì di Uomini e Donne rivelano che si parlerà di Giacomo. La prima esterna ad essere mostrata sarà quella con Carolina.

Lei ha deciso di fargli una sorpresa facendogli una dedica strappalacrime. Dopo aver trascorso del tempo insieme, lui chiederà di spegnere le telecamere e si baceranno. Successivamente, poi, verrà mostrata l’esterna con Martina, altrettanto romantica e caratterizzata da un bacio. Le due saranno adiratissime ma, mentre Martina adopererà un tono più dimesso in quanto crederà di non essere la scelta, Carolina darà luogo ad una delle sue solite scenate alzandosi e andando via.