Uomini e Donne, anticipazioni del 6 maggio: Maria censura una scena, Gemma single

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione settimanale di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Cosa assisteremo nella puntata in onda giovedì 6 maggio 2021? Le anticipazioni concesse da Il Vicolo delle News, dicono che si continuerà con Luca ed Elisabetta che annunceranno la loro rottura. Una decisione che non stupirà i presenti. Subito dopo si parlerà di Gemma Galgani e anch’essa rimarrà da sola perché Aldo la lascerà.

Luca ed Elisabetta annunciano che tra loro è finita

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che dopo Isabella si parlerà di Luca ed Elisabetta. Anche loro due annunceranno che tra loro è finita. Ovviamente questa notizia non lascerà stupiti Gianni e Tina. Infatti, dopo aver tolto i freni ed essere andati a letto insieme si gli opinionisti aspettavano proprio che il cavaliere la lasciasse esattamente come ha fatto Biagio con Sara.

A quel punto la padrona di casa Maria De Filippi sottolineerà che è stata la dama a decidere sulla rottura, ma Sperti e la Cipollari pensano che è stata costretta dagli atteggiamenti del cavaliere. Elisabetta ha cercato di mettere in pratica i consigli della frusinate, cercando di vedere la situazione con un occhio critico ma si è resa conto che non si può andare avanti. La vamp attaccherà molto Luca, però in questo caso non perderà le staffe anche se ci rimarrà male quando gli darà del “figlio di pxxxxxx”.

Aldo lascia Gemma Galgani

Gli spoiler di Uomini e Donne, svelano anche che la conduttrice Maria De Filippi sicuramente taglierà questa scena che quindi non vedremo su Canale 5, anche perchè era un’offesa rivolta a lui e non alla madre del cavaliere.

Immediatamente dopo scenderà un ragazzo per Elisabetta. Quest’ultima la scorsa settimana lei l’aveva rifiutato ma ora deciderà di farlo rimanere in studio. Si tratta di Gabriele, un ristoratore romano che prepara sushi. Subito dopo Elisabetta sarà in lacrime e si farà consolare dalle altre donne del parterre femminile. Poi sarà il turno di Gemma Galgani che si accomoderà al centro dello studio con Aldo.

I due si sono visti in settimana, si sono baciati a stampo ma il cavaliere si è reso contro che la piemontese non permettendogli di andare oltre lo vede solamente come amico. Il cavaliere ha intenzione di rivolgere il suo interesse anche ad Isabella e Sara. La prima si girerà verso le altre dame scuotendo la testa facendo così intendere di non essere affatto interessata a lui. Finirà qui pertanto la conoscenza tra la piemontese ed Aldo, in modo pacifico e senza critiche da parte della sua acerrima nemica Tina Cipollari.