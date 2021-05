Simona Ventura stronca Tommaso Zorzi: “E’ stato spremuto troppo dopo il GF Vip”

Tommaso Zorzi prezzemolino?

Senza ombra di dubbio Simona Ventura è una veterana dei reality show, infatti ne ha condotti tanti (ben otto) e ha partecipato anche a L’Isola dei Famosi. Recentemente la professionista torinese ha deciso di esprimere il suo pensiero sul fenomeno del momento, ovvero Tommaso Zorzi.

Infatti, quest’ultimo dopo aver partecipato e vinto il Grande Fratello Vip 5, ora praticamente è ovunque fra web (Il Punto Z), radio (ospite fisso di Facciamo Finta Che su R101) e sul piccolo schermo, ovvero due volte a settimana a L’Isola dei Famosi, una al Maurizio Costanzo Show.

Simona Ventura parla di Tommaso Zorzi

Intervistata dal nuovo magazine Chi, Simona Ventura ha detto la sua su Tommaso Zorzi che dal suo ex marito Stefano Bettarini è stato soprannominato ‘prezzemolino’. Ma anche la conduttrice piemontese non è stata da meno.

“Cosa penso di Tommaso Zorzi? Tutto il bene possibile. Signorini ha creduto tanto in lui, forse è stato spremuto troppo dopo il GF Vip Vip perché ci voleva un periodo di decantazione. Mi è piaciuto molto da Costanzo, bisogna puntata a poche cose di qualità. Per me Tommaso ha talento, ma ha poca esperienza in tv, mi sembra che stia costruendo la casa dal tetto e non dalle fondamenta. Io sono per fare un passo alla volta, ho cominciato come giornalista sportiva e, prima di passare all’intrattenimento, ho fatto tanti anni in campo”, ha detto la donna.

La conduttrice parla de L’Isola dei Famosi 15

Nel corso della lunga intervista per il magazine diretto da Alfonso Signorini, Simona Ventura ha poi commentato anche L’Isola dei Famosi e la conduzione di Ilary Blasi. La professionista ha detto che le piace molto ma non vuole essere la massima autorità.

“Ho detto che non la farò più e ringrazio il pubblico che mi chiede di tornare, ma ho avuto la fortuna di farla al momento adatto e, siccome non torno mai indietro, né in amore né sul lavoro, è un capitolo chiuso. La guardo da spettatrice, non dico ‘Avrei fatto questo’ perché siamo tutti bravi a giudicare, con l’aggiunta che oggi ci sono i social: ecco l’unica cosa che mi permetto di dire è che, per chi fa un programma, vale la pena di non leggere i commenti sui social e di andare avanti, perché se vai dietro a quello che si scrive con tanta facilità ci rimani male e non capisci più cosa vuoi fare”, ha concluso l’ex moglie di Stefano Bettarini.