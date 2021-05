Francesco, l’uomo diviso fra Elisabetta Gregoraci e Barbara D’Urso

Elisabetta e Barbara accomunate dallo stesso uomo? Il rumor

Un apio di settimane fa, durante un’ospitata a Domenica In, Elisabetta Gregoraci parlando con al conduttrice Mara Venier ha fatto sapere che al momento non ha nessun fidanzato. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 però, in quell’occasione ha detto anche di essere molto corteggiata, ma non ha voluto fare nomi.

A distanza di qualche giorni a dire qualcosa in più sulla vita sentimentale della soubrette calabrese ci ha pensato Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini. Secondo quanto riportato sulla nota rivista, l’ex moglie di Flavio Briatore riceverebbe molti fiori da Francesco Zangrillo. Quest’ultimo e un assicuratore che in passato sembra abbia corteggiato anche Barbara D’Urso.

Zangrillo insieme ad Elisabetta Gregoraci? Lo scoop del magazine Chi

Nel nuovo numero di Chi, la rivista diretta da Alfonso Signorini è riportata una notizia molto succulenta che riguarda un’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello: Elisabetta Gregoraci. Su Blogtivvu si legge: “Elisabetta Gregoraci continua a mietere vittime, dopo il Grande Fratello Vip, e a ricevere doni come mazzi di rose rosse. Questa volta l’ultimo, enorme e colorato cesto porta il nome di Francesco Zangrillo, che tempo fa era stato indicato come un flirt di Barbara d’Urso. Lei sui social risponde a Zangrillo con cuori e baci”.

La soubrette calabrese, però, nel pomeriggio di mercoledì ha fatto una mezza smentita sui suoi canali social: “Oggi niente fiori? Qui tirano un po’ a caso ed escono troppi nomi. Piuttosto chiamatemi che posso raccontarvi la verità“.

L’indiscrezione su Barbara D’Urso

Qualche mese fa su Giornalettismo si era parlato di Francesco Zangrillo in merito ad un presunto flirt con la conduttrice napoletana Barbara D’Urso. Sul sito si leggeva: “Il suo nuovo “lui” si chiama Francesco Zangrillo. Professione assicuratore, con una storia importante alle spalle. I due si sarebbero conosciuti a metà dicembre, grazie ad amici in comune, e avrebbero trascorso le vacanze di Natale, insieme e in gran segreto, nella casa a Capalbio della conduttrice”.

Inoltre sul portale si leggeva: “Le nostre fonti assicurano: ‘Stanno insieme da due mesi e sono innamoratissimi’. In attesa di sviluppi noi di Giornalettismo lanciamo la notizia. Augurando un in bocca al lupo a Barbara ormai, sulla carta, single da quasi quattro anni”.