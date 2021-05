“Ti può venire madre”: passione tra Emanuela Tittocchia e Awed, scatta la polemica

Emanuela Tittocchia e Awed dormiranno insieme sul materasso

Nella nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi 15 e in quell’occasione si è parlato molto di una possibile coppia nata in Honduras. Stiamo parlando di Emanuela Tittocchia e Awed. Quest’ultimi saranno i prossimi a dover dormire su un bel materasso. Una circostanza voluta dall’attrice la quale ha confidato di essere al settimo cielo anche perché in questa maniera avrà modo avrà di dormire vicino ad un ragazzo che considera affascinate.

“Finalmente questa sera dormirò in un letto vero, con un bellissimo materasso e dei cuscini, ma soprattutto con un napoletano doc al fianco…”, ha detto la naufraga. Subito dopo, in un confessionale, l’ex protagonista di Centovetrine ha detto anche che ormai è da tanto tempo che non provava delle emozioni del genere: “Era veramente da tanto, tanto tempo che non mi sentivo così ‘friccicariella’…”. La donna si è presa una cotta per lo Youtuber?

L’attrice emozionata: piovono le polemiche per le sue dichiarazioni

Subito dopo il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere Emanuela Tittocchia e Rosaria Cannavò conversare del più e del meno a L’Isola dei Famosi 2021. A quel punto l’ex fidanzata di Antonio Cassano ha approfittato della situazione per chiedere alla compagna d’avventura se è attratta o meno dal giovane Awed.

A quel punto l’attrice ed opinionista di Mattino 5 e Pomeriggio Cinque, mostrando un sorriso a 32 denti, e poco dopo ha confidato di gradire tanto l’energia del conduttore del GF Vip Party. “A me piace ciò che mi trasmette…Mi diverte tanto…”, ha detto la donna. Ovviamente queste dichiarazioni hanno fatto scattare una serie di polemiche sui social. Infatti, in tanti hanno scritto che lo Youtuber le può venire figlio.

La grande emozione di Awed

Nello stesso daytime de L’Isola dei Famosi 15 è stato mostrato il confessionale di Awed. Lo Youtuber non ha fatto mistero di essere molto emozionato di trascorrere la notte da solo con Emanuela Tittocchia.

Il ragazzo, pensando a questo appuntamento su un materasso, si è anche chiesto se scatterà un nuovo bacio con l’attrice. Ma è anche probabile che il conduttore del GF Vip Party potrebbe beccarsi un bel due di picche: “Scatterà un nuovo bacio tra noi oppure ci sarà un due di picche?”.