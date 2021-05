Cecilia Rodriguez vuota il sacco su Giulia Salemi: “Non è mia amica, ecco perché non ci seguiamo più”

Le due ex di Francesco Monte si ritrovano nello stesso studio dopo anni

E’ cosa risaputa che tra Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez non scorre buon sangue, Infatti, in questi ultimi anni, la sorella di Belen e Jeremias in diverse occasioni non ha parlato bene dell’influnecer italo-persiana. Tuttavia, qualche giorno fa la modella argentina è stata pizzicata a Milano insieme a Pierpaolo Pretelli.

Per quale motivo? Ma tornando alle due ragazze, ospite al Punto Z di Tommaso Zorzi, la fidanzata di Ignazio Moser ha spiegato per quale motivo ha smesso di seguire la fidanzata dell’ex Velino di Striscia la Notizia.

Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez: ecco perché non hanno più rapporti

Intervenuta a Il Punto Z, il format condotto da Tommaso Zorzi su Mediaset Play Infinity. Cecilia Rodriguez ha detto la sua sull’influencer italo-persiana. Ricordiamo che le due ragazza hanno in comune non solo di aver partecipato al Grande Fratello Vip, ma anche di essere state entrambe fidanzate con Francesco Monte.

“Giulia Salemi l’ho conosciuta qualche anno fa, forse 2 perché abbiamo fatto dei lavori insieme. In che rapporti siamo? Posso raccontare la verità? Sì dai la diciamo. La verità è che all’inizio sì, tutto bene… poi è successo che si è fidanzata con Francesco Monte e lei era una che ti diceva: ‘amica, amica, amica…’. Insomma, una telefonata non poteva farmela perché era al GF Vip, però insomma”, ha confessato la sorella di Belen Rodriguez.

Poi quest’ultima ha continuato così: “Però per me non sono cose che si fanno, ma il problema era un altro. Lei era una ragazza che aveva una mezza storia con mio fratello, poi c’era qualcosa su Iannone che la chiamava. Quindi ho fatto uno più uno. Non abbiamo mai litigato, questo sì, però abbiamo smesso di seguirci per questo motivo. Quindi non siamo amiche dai”.

I precedenti tra Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez

Tre anni fa, la conduttrice Ilary Blasi al Grande Fratello Vip 3 fece vedere a Giulia Salemi un mio articolo dove Cecilia Rodriguez mandava delle frecciatine velenose nei suoi confronti. In quell’occasione l’influencer italo-persiana non reagì affatto bene.

“Cioè, se tu mi conosci nella vita reale… Voglio dire, abbiamo anche fatto una vacanza insieme a Cefalù quattro giorni, stavamo tutti i giorni insieme 24 ore su 24. Abbiamo parlato, ci siamo raccontati. Io non li ho mai giudicati, anzi ho detto ‘hanno fatto bene a seguire il cuore Ignazio e lei’. Ma cioè proprio loro puntano il dito contro di me?! Ma io non merito di avere un amore? Sono l’unica che è single da 5 anni o non li ho mai giudicati! Ho sempre detto cose belle su di loro, su Cecilia, Jeremias e Ignazio. Ho sempre detto che sono simpatici, carini e divertenti. Io rispetto l’opinione altrui, però mi stupisco, non pensavo avessero questa opinione di me”, aveva detto la fidanzata di Pierpaolo Pretelli.