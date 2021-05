Valeria Marini accarezza Gianmarco Onestini e gli rivela: “Ho una libido molto alta qua sull’Isola” (FOTO)

Valeria Marini e Gianmarco Onestini a Supervivientes

In contemporanea con L’Isola dei Famosi 15, in Spagna sta andando in onda Supervivientes. I due reality show, che vanno entrambi su due canali Mediaset, stanno condividendo i stessi mezzi, la stessa Palapa e anche gli stessi giochi. Per questo motivo, prima del trasloco al venerdì sera, il programma di Ilary Blasi per settimane ha dovuto registrare la puntata del giovedì.

In Honduras per il programma iberico ci sono due italiani: Valeria Marini e Gianmarco Onestini, fratello di Luca. E se l’unico pensiero degli altri naufraghi è il cibo per la soubrette sarda, oltre ad una grande fame ha anche degli impulsi sessuali.

Valeria Marini accarezza Gianmarco Onestini

Parlando con gli altri naufraghi di Supervivientes che sono rimasti senza parole, Valeria Marini ha raccontato: “La mia libido è alta”. A quel punto un’altra concorrente ha chiesto alla soubrette sarda: “E che tipo di uomo ti piace, Valeria?”. La risposta della diretta interessata non si è fatta attendere: “Non ho un prototipo. Gianmarco mi piace moltissimo“.

A quel punto la compagna d’avventura ha approfittato della situazione per incalzarla: “Lo stai accarezzando Valeria mentre dici queste cose, se continui così aumenta anche a sua di libido“. Solo a quel punto l’ex Primadonna del Bagaglino, non avendo sentito risposte da parte dell’ex gieffino, ha deciso di fare un passo indietro: “No, no, io e Gianmarco siamo amici“. (Continua dopo la foto)

Luca Onestini contro la redazione di Pomeriggio Cinque

A proposito di Onestini, qualche giorno fa l’ex tronista di Uomini e Donne Luca, attraverso delle Stories su Instagram ha risposto ad una domanda che molti follower gli hanno fatto in questi giorni. Praticamente il popolo del web voleva sapere se davvero c’è stato un baco tra suo fratello Gianmarco e Valeria Marini.

Una notizia che è stata diffusa sul web e poi riportata anche a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Il fidanzato di Ivana Mrazova ha detto che non è vero nulla meravigliandosi come gli autori di un format a livello nazionale non verifichi prima le informazioni prima di mandarle in onda. Quindi si tratterebbe solo di una fake news.