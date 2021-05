Scoppia il caso all’Isola dei Famosi, furto impensabile in Honduras: “Cosa ci hanno rubato”

Nella spiaggia dei Primitivi sparisce un coltello: il caso

Da qualche giorno c’è qualcosa che non fa dormire Valentina Persia, una delle concorrenti più attive della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. La cabarettista romana ha un grosso sospetto che la tormenta e che ne vuole venire a capo.

Infatti quando il gruppo di naufraghi di cui fa parte la comica romana, ovvero quello dei Primitivi, si è accorto di non avere più il coltello, quest’ultima che di recente si è scagliata con Giulia Salemi ha puntato il dito contro l’altro gruppo, ovvero gli Arrivisti. Avendo un confronto con i compagni d’avventura Angela Melillo e Andrea Cerioli, la barzellettiera di La Sai L’Ultima? ha detto: “Si sono presi il nostro coltello”. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto a Playa Cochinos riguardo questa storia.

Valentina Persia convinta che sono stati gli Arrivisti a rubarlo

La prima naufraga de L’Isola dei Famosi 15 a rendersi conto della sparizione improvvisa del coltello è stata Angela Melillo, che dopo aver controllato per bene in diversi posti ha detto: “Qua dentro non c’è”. L’ex tronista Andrea Cerioli, invece, ha rivolto questa domanda agli altri compagni d’avventura: “Stamattina avete usato il coltello per aprire qualcosa?”.

A quel punto ha rotto il silenzio Valentina Persia: “Mi ricordo che Francesca è andata a letto con il coltello”. La barzellettiera romana ha pensato sin da subito ai naufraghi dell’altro gruppo, gli Arrivisti, infatti ha confessato: “Sono andata nell’altra spiaggia e mi sono accorta che sul loro piano di cucina c’era il nostro coltello”.

Valentina Persia spara a zero sugli Arrivisti: lo sfogo

A smentire categoricamente Valentina Persia ci ha pensato l’influencer Matteo Diamante: “La suite era oltre la spiaggia dei primitivi. Francesca mi ha dato il coltello per catturare qualche granchio”. Nonostante questa giustificazione, la comica romana ha continuato ad esprimere il proprio disappunto sulla questa vicenda scoppiata a L’Isola dei famosi 2021.

Quindi, rivolgendosi alle telecamere del reality show condotto da Ilary Blasi la donna ha forzato la mano sugli Arrivisti facendo questa supposizione: “Secondo me qualcuno nel vedere i coltelli ha detto non dire niente. Possibile che nessuno di tutto il gruppo ha detto abbiamo tre coltelli?”.