Isola dei Famosi, la rabbia di Beppe Braida contro il reality: “Trovo scandalosa questa cosa”

Beppe Braida contro L’Isola dei Famosi 2021: il motivo

Attraverso un contenuto sul suo profilo Instagram si legge tanta delusione da parte di Beppe Braida. Infatti, dopo il suo ritiro dall’Isola dei Famosi 15, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, uno dei volti di Zelig ha l’amaro in bocca.

Ricordiamo che il naufrago ha dovuto lasciare l’Honduras e tornare immediatamente in Italia dopo che la produzione lo ha avvisato della positività al Covid dei suoi genitori, per fortuna entrambi stanno meglio. Il comico recentemente si è sfogato sul suo canale social dicendo di non riuscire a comprendere perché non sia stato invitato nello studio del trasmissione Mediaset come gli altri ex naufraghi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo.

L’ex naufrago non invitato in studio: per quale motivo?

“Totale mancanza di rispetto nei miei e nei vostri confronti”, inizia così il duro sfogo di Beppe Braida attraverso delle Stories su Instagram. Dopo il ritiro da L’Isola dei Famosi 15 da parte del comico, comunque, gran parte del pubblico si è domandato come mai l’ex naufrago non abbia ancora fatto il suo ingresso nello studio di Cologno Monzese a cospetto di Ilary Blasi.

A tal proposito il diretto interessato ha riferito su IG di non sapere nulla in tal senso. “Onestamente non lo so. Molti sulle pagine social dell’Isola ho visto che chiedono di me boh. Trovo scandaloso che io non sia ancora stato invitato in studio”, ha asserito l’attore.

L’avvertimento social di Beppe Braida ai suoi follower

In una delle sue ultime Stories su Instagram, Beppe Braida ha scritto anche: “Paziento ancora un po’”. Subito dopo, cercando in tutti i modi di rispondere a tutti i follower che non riescono a capire la ragione della sua assenza nello studio de L’Isola dei Famosi 2021, l’ex naufrago ha fatto una sorta di avvertimento.

“Molti di voi mi stanno chiedendo quando andrò in studio e tanti altri lo hanno chiesto sulle pagine social dell’isola. Se venerdì non sarò ospite in studio, farò un video che posterò qui perché ve lo devo”, ha concluso l’ex volto del programma di Canale 5, Zelig. Arriverà l’invito da parte della redazione del reality show Mediaset? Staremo a vedere.