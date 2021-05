DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 10 maggio: CeyCey torna a vivere con Muzaffer

Primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Riparte una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la serie tv turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa vedremo nella puntata in onda lunedì 10 maggio 2021?

Gli spoiler rivelano che la presenza di CeyCey in casa Aydin inizierà a pesare sia ad Emre, che vedrà poco la moglie, ma anche a Nihat, stanco del cibo sano che gli prepara lo stagista. Quindi il Divit si recherà da Muzaffer per convicerlo a riprendere l’amico a casa sua. Questo accetterà ma ad una sola condizione.

CeyCey mette in crisi Emre e il suocero Nihat

Le anticipazioni del primo appuntamento settimanale di DayDremer – Le Ali del Sogno in onda lunedì 10 maggio 2021, svelano che la convivenza a casa Aydin per Emre diventerà sempre più sofferente. Il motivo? Per via della presenza di Ceycey. Infatti, il marito di Leyla, stanco di non riuscire a stare da solo con sua moglie, in quanto lo stagista la terrà occupata per lavoro anche la notte, farà una richiesta a Muzaffer.

Ma il fratello di can non sarà l’unico a soffrire della presenza di CeyCey, infatti anche Nihat inizierà ad innervosirsi. Il ragazzo, gli cucinerà solamente cibo sano e dietetico che a lui non piacerà per niente. Mentre il marito di Mevkibe si mostrerà pentito di aver deciso di ospitare l’amico della figlia nel suo appartamento, il Divit chiederà a Muzaffer di trovare il modo di chiarire con il coinquilino. Dovrà trovare un modo per convincerlo a tornare a vivere con lui.

CeyCey torna a casa di Muzaffer

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, dicono anche che Muzaffer accetterà la proposta di Emre ad una sola condizione. Nello specifico, il ragazzo gli chiederà di partecipare alle riunioni dell’agenzia Friki Harika al posto di Ceycey. Muzaffer rispetterà l’accordo chiarendo con l’amico. Mentre quest’ultimo, dopo aver lasciato l’appartamento di Mevkibe e Nihat, verrà a conoscenza del raggiro.

Nel dettaglio, lo stagista scoprirà che il suo coinquilino ha dei benefici all’interno della società dei Divit, mentre Muzaffer si troverà seduto al tavolo della squadra creativa, lui avrà ancora il compito di servire i caffè. I due litigheranno ancora una volta? Per scoprirlo continuate a seguire la soap opera turca di Canale 5.