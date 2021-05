Maria Tona e Aurora Tropea contro Uomini e Donne: “Ci sono cose che nessuno sa, carne da macello” (FOTO)

Nelle scorse ore, Maria Tona e Aurora Tropea, entrambe ex dame del trono over di Uomini e Donne, si sono lasciate andare ad una diretta Instagram che ha generato molto scalpore. Le due donne si sono collegate a seguito di un’intervista rilasciata dalla prima ad un magazine.

La donna ha fatto delle allusioni parecchio pesanti sulla trasmissione, sta di fatto che ha detto che esistono cose che ancora nessuno conosce, ma che presto rivelerà. Il motivo di tanto mistero risiede in una specifica richiesta fatta dalla redazione del programma. Vediamo tutto nel dettaglio.

Le pesanti dichiarazioni di Maria Tona su Uomini e Donne

Dopo aver lasciato entrambe Uomini e Donne a seguito di divergenze con i membri del programma, Maria Tona e Aurora Tropea sono tornate a parlare del talk show. La prima ha rilasciato un’intervista nella quale ha definito i protagonisti dello studio come “carne da macello”. La dichiarazione ha generato molto scalpore, al punto che è stato necessario un chiarimento. Maria ha specificato di aver adoperato questa espressione per definire il fatto che in quello studio c’è un via vai di gente continua. Le sue parole non volevano essere un’offesa per nessuno. (Tale post è stato cancellato dopo pochi minuti)

In seguito, poi, la dama ha rivelato anche di essere a conoscenza di informazioni che ancora nessuno sa. I protagonisti di questi pettegolezzi sono Gemma Galgani e, molto probabilmente, Armando Incarnato ed altri volti del parterre degli over. Al momento, però, la Tona non può esprimersi in quanto la redazione l’ha esortata a non menzionare la trasmissione fino a che non finirà la stagione.

La diretta con Aurora Tropea

Per tale motivo, la dama ha detto che rivelerà tutto a fine maggio, quando il programma sarà finito. Come se non bastassero tutte queste frecciatine, poi, Maria Tona ha deciso di dare luogo ad una diretta con Aurora Tropea in cui hanno parlato di Uomini e Donne. Le due protagoniste hanno detto entrambe di essere andate via dal programma per ragione che, per adesso, non possono palesare.

Ad ogni modo, tutte e due si sono trovate d’accordo sul fatto che in trasmissione ci sono delle persone alquanto false, che farebbero di tutto pur di stare sotto i riflettori. Riuscire a stabilire rapporti concreti è stato per loro davvero impossibile. Malgrado questo, però, ci hanno tenuto a ringraziare Maria De Filippi per l’opportunità loro concessa.