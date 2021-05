Sara Affi Fella, invasivo intervento al seno: “L’hanno dovuto ricostruire, operazione di 5 ore” (FOTO)

L’ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella, ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha spiegato di essersi dovuta sottoporre ad un intervento al seno alquanto invasivo. Era da un po’ di tempo che la protagonista menzionava la vicenda, dicendo di doversi sottoporre ad un’operazione.

A seguito della gravidanza, infatti, il suo seno è stato completamente tramortito. La ragazza ha spiegato di essere in condizioni davvero pietose, pertanto, è stato assolutamente necessario operarsi. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Perché Sara ha dovuto operarsi al seno

Sara Affi Fella si è appena sottoposta ad un delicato intervento al seno. A raccontare tutto è stata la diretta interessata attraverso il suo account di Instagram. La ragazza era sparita da un po’ di tempo dai social, destando la preoccupazione dei suoi fan. Dopo qualche giorno, però, la protagonista ha spiegato tutto ed ha ammesso di essersi dovuta operare in quanto il suo seno era davvero in condizioni pietose. Durante la gravidanza, l’ex tronista del talk show di Maria De Filippi ha preso 3 taglie in più.

Il suo decolleté era diventato davvero enorme, tuttavia, una volta partorito il tutto era diventato cadente. La dama non ha avuto vergogna nel dire che il seno le arrivasse praticamente sull’ombelico. Grazie al supporto di reggiseni adatti riusciva a mascherare questo enorme disagio, tuttavia, senza indumenti intimi era in uno stato troppo imbarazzante. Per tale motivo, ha voluto sottoporsi all’operazione.

L’intervento a cui si è sottoposta la Affi Fella

Nelle IG Stories in questione, Sara Affi Fella ha spiegato che l’intervento al seno è durato oltre 5 ore, in quanto si è rivelato parecchio invasivo. Lei non doveva semplicemente inserire delle protesi, ma doveva ricostruire completamente l’intera parte del suo corpo. Per tale motivo, è stato necessario l’intervento di personale altamente qualificato. In questi giorni, ovviamente, deve stare a riposo e non può fare molti sforzi. Tuttavia, tra un po’ cambierà le medicazioni e potrà, finalmente, ammirare il lavoro fatto sul suo corpo.

La protagonista ha detto che, appena le sarà possibile, mostrerà il risultato anche ai suoi fan, naturalmente nei limiti della decenza. Sara, poi, ci ha tenuto a lanciare un messaggio molto importante a tutti coloro che la seguono. Nello specifico, ha detto che chi vive un disagio con il proprio corpo, deve fregarsene del giudizio altrui e prendere la decisione che genera maggiore benessere.