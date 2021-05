Il Paradiso delle signore spoiler 10 maggio: Marcello pianifica la fuga, Marta prende una decisione

Gli spoiler della puntata di lunedì 10 maggio del Paradiso delle signore rivelano che Armando e Salvatore aiuteranno Marcello a scappare via da Milano. Tra Marta e Vittorio, intanto, ci sarà un clima alquanto particolare. Il riavvicinamento c’è stato, ma non è ancora tutto risolto.

Ad ogni modo, Marta prenderà una decisione definitiva per quanto riguarda Dante. Cosimo, dal canto suo, si renderà conto degli ultimi errori commessi e farà un gesto inaspettato per rimettere le cose a posto.

La decisione di Marta al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata di lunedì 10 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Marta e Vittorio si troveranno a vivere dei momenti alquanto particolari. I due si sono riavvicinati, tuttavia, i problemi che hanno attraversato non saranno gettati completamente alle spalle. Questo, dunque, spingerà i due protagonisti a comportarsi in un modo piuttosto strano. Per cercare di dare una svolta alla situazione, la figlia di Umberto farà una scelta. La dama andrà da Dante e gli confesserà di aver preso una decisione importante che riguarda il loro rapporto.

Come reagirà quest’ultimo alla scelta fatta dalla donna di cui è innamorato? Lo scopriremo presto. Cosimo, invece, comprenderà di aver esagerato l’ultima volta al Circolo, non tanto per la scenata contro Umberto quanto, piuttosto, per l’atteggiamento assunto nei confronti di Salvatore. Il giovane, dunque, deciderò di fare un passo distensivo verso il ragazzo e gli chiederà scusa.

Spoiler 10 maggio, la fuga di Marcello

Gabriella si troverà ad assistere alla scena e non potrà fare a meno di rimanere molto colpita. Rocco, dal canto suo, continuerà a fare di tutto per riconquistare il cuore di Maria, la quale sarà sempre titubante. Su di un altro versante, poi, nella puntata del 10 maggio del Paradiso delle signore, vedremo che Marcello e Ludovica si lasceranno andare ad una notte di enorme passione. Tra i due sembrerà proprio essersi consumato l’ultimo e fugace incontro d’amore prima di una rottura definitiva.

Ebbene si, Marcello non troverà altra soluzione se non quella di lasciare Milano. Tornare in galera non è un’opzione che il giovane riuscirà a prendere in considerazione, pertanto, prenderà la decisione di scappare. Nel frattempo, Armando e Salvatore si mostreranno molto propensi ad aiutare il loro amico. A tal proposito, si cimenteranno nell’organizzazione del piano di fuga.