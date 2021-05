Oroscopo 7 maggio 2021: novità in amore per Gemelli, Pesci scrupolosi

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 7 maggio 2021 denotano una giornata molto favorevole per i Gemelli, specie per quanto riguarda l’amore. Gli Scorpione devono riflettere, mentre i Pesci devono prestare attenzione ai nuovi progetti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Quel che è fatto è fatto. Questo non è il momento di rimuginare sul passato, ma vi conviene guardare avanti con gioia e grinta. Il passato non può più tornare, quindi, sarebbe opportuno essere realisti. In campo sentimentale vi sentite un po’ bloccati, cercate di andare oltre.

Toro. Le questioni private vanno risolte al più presto. In questo periodo vi sentite un po’ tesi e nervosi. Avete come la sensazione di essere tra due fuochi e questo potrebbe spingervi a palesare qualche malumore. Cercate di pensare un po’ di più anche a voi stessi, altrimenti finirete per mostrarvi sempre troppo acidi.

Gemelli. L’Oroscopo del 7 maggio è davvero positivo per quanto riguarda l’amore. Le coppie solide potranno guardare al futuro con ottimismo e pensare di costruire basi solide. Se siete in procinto di dare luogo ad un investimento, è meglio non essere troppo azzardosi. Mantenete i nervi saldi.

Cancro. Se ci sono state delle divergenze in campo sentimentale, questo è il momento adatto per recuperare. Evitate di essere troppo polemici e concentratevi un po’ di più su quelli che sono i vostri sogni e le vostre aspettative. Smettetela di agire solo per fare piacere agli altri.

Leone. Buone notizie per quanto riguarda il lavoro. Se rientrate nella categoria di persone ferme da tempo, in attesa di una risposta, questo è il momento di riscattarsi. Dei progetti stanno per andare in porto, pertanto, fatevi trovare pronti e ottimisti. In campo sentimentale, invece, non ci sono grandi novità in arrivo.

Vergine. Mattinata alquanto impegnativa per i nati sotto questo segno. Coloro i quali hanno delle questioni in sospeso potranno tranquillamente recuperare nell’arco di poco tempo. Con calma e tranquillità potrete porre fine a molte questioni irrisolte. Sul fronte lavoro, invece, dovete farvi notare per emergere.

Previsioni 7 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. I nati sotto questo segno devono essere cauti. La Luna è contraria e questo potrebbe portare a delle aspre conseguenze. Per quanto riguarda i sentimenti, meglio non tirare troppo la corda, perché potrebbe spezzarsi. Sul fronte professionale, invece, meglio non dare troppo nell’occhio.

Scorpione. In questo momento, la cosa importante è restare concentrati. Specie in campo professionale potreste essere un po’ confusi. Cercate di prendervi un momento per voi, in modo da fare ordine nella vostra mente e nel vostro cuore. Dal punto di vista sentimentale, le coppie solide potrebbero decollare.

Sagittario. Siate protagonisti della vostra vita e mai spettatori. Talvolta potrebbe capitarvi di sentirvi un po’ demotivati, ma questo non deve essere un ostacolo per realizzare i vostri sogni. Evitate di tenervi tutto dentro. L’Oroscopo del 7 maggio vi esorta a darvi da fare sul fronte lavoro.

Capricorno. In campo professionale arriverà qualche piccola soddisfazione. Ad ogni modo, è importante essere cauti e tenere a bada le vostre emozioni. Evitate di dare luogo a scenate un po’ troppo esagerate, in quanto potreste pentirvene. Al cuore non si comanda, pertanto, quando chiama, non potete fare altro che assecondarlo.

Acquario. Giornata promettente per i nati sotto questo segno. Se ci sono delle questioni in sospeso che riguardano la sfera professionale, adesso è il momento propizio per affrontare tutte le situazioni. I sentimenti sono un po’ allo sbaraglio, specie per quanto riguarda le coppie nate da poco.

Pesci. Se ci sono state delle discussioni con una persona cara di recente, questo è il momento di appianare le divergenze. La Luna è dalla vostra parte, pertanto, i nervi saranno molto più distesi. In campo professionale prestate attenzione se state lavorando ad un progetto nuovo.