Sabrina Ferilli e l’annuncio inaspettato su Instagram: “Ci sono cascata di nuovo” (VIDEO)

L’annuncio di Sabrina Ferilli sui social

Nonostante il periodo nero dovuto alla pandemia, per Sabrina Ferilli l’ultimo anno dal punto di vista professionale non è andato affatto male. Infatti, dopo la sua partecipazione da giurata a Tu sì quel vales, ha ottenuto un grande successo con la fiction Svegliati amore mio.

Nelle ultime ore, inoltre, la professionista romana, che è molto legata all’amica Maria De Filippi, ha fatto un annuncio che ha fatto scatenare i follower. Di cosa si tratta? Sul suo account Instagram aperto nel mese di aprile, infatti, l’attrice ha annunciato che sarà presente anche nella nuova stagione di Tu si que Vales.

L’attrice romana torna a Tu si que Vales per il terzo anno consecutivo

Per fare questo annuncio Sabrina Ferilli ha utilizzato un collage delle migliori foto che la vedono protagonista nella scorsa edizione di Tu sì que vales. Nella didascalia invece l’attrice romana ha citato Achille Lauro scrivendo: “Ci sono cascata di nuovo”. Ovviamente, in pochissimo tempo sono arrivate le reazioni di tutti coloro che la seguono sul social network.

Non solo da parte dei fan storici della cara amica di Maria De Filippi, ma anche da parte di diversi personaggi del mondo dello spettacolo. In poche parole, quasi tutti sono contenti del fatto che la Ferilli continuerà ad essere la presidentessa della giuria popolare della trasmissione del sabato sera di Canale 5 che tornerà in onda a partire dalla metà di settembre.

Sabrina Ferilli su Instagram e i nuovi impegni professionali

Come accennato prima, Sabrina Ferilli fino ad un mese fa non aveva un profilo Instagram ma solo una pagina Facebook. Solo con la messa in onda della fiction che l’ha vista protagonista, Svegliati amore mio’, l’attrice si è decisa a far parte anche di questo social network. Ma non solo televisione per la cara amica di Maria De Filippi. Infatti quest’ultima sarà impegnata anche sul grande schermo.

Quella che inizierà dopo l’estate, infatti, sarà una stagione piena zeppa di impegni per la professionista capitolina. A giugno, infatti, tornerà ancora una volta sul set dove inizieranno le riprese di ‘Il sesso degli angeli, la nuova pellicola di Leonardo Pieraccioni con protagonisti appunto la giurata di Tu sì que vales e Marcello Fonte.