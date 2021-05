Pierpaolo Pretelli e Andrea Iannone replicano alle accuse di Cecilia Rodriguez: tutte bugie (FOTO)

L’intervista di ieri di Cecilia Rodriguez a Il Punto Z ha generato molto clamore, infatti, stamattina sono arrivate le piccate risposte di Pierpaolo Pretelli e Andrea Iannone. Entrambi sono stati implicitamente chiamati in causa dalla showgirl e nessuno dei due ha gradito.

Il primo si è schierato in difesa della sua fidanzata Giulia Salemi, la quale è stata etichettata un po’ come una ragazza che ama flirtare in giro. Il secondo, invece, ha replicato per smentire un rumors sul suo conto. Vediamo tutto nel dettaglio.

La replica di Pierpaolo Pretelli a Cecilia Rodriguez

Nel corso della puntata di ieri de Il Punto Z, Cecilia Rodriguez ha parlato del suo rapporto con Giulia Salemi e la cosa non è stata apprezzata né da Pierpaolo Pretelli né da Andrea Iannone. Per quanto riguarda il primo, il compagno dell’influencer è intervenuto in quanto la sorella di Belen ha accusato Giulia di essere poco seria. Nel dettaglio, ha criticato il suo essersi fidanzata con Francesco Monte, suo ex, mentre aveva un flirt con suo fratello Jeremias e, forse, anche con Iannone. (Clicca qui per il video)

La Salemi non ha risposto a queste insinuazioni, ma ci ha pensato il suo fidanzato ad intervenire. Pierpaolo ha pubblicato un tweet su Twitter in cui ha scritto che certe persone parlano degli altri solo perché non sanno che dire di se stessi. Al di sotto del post in questione sono pervenuti moltissimi commenti di persone che si sono schierate completamente a favore della coppia. (Continua dopo il post)

Parla degli altri chi non ha nulla da raccontare di se.. — Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretel) May 6, 2021

L’intervento di Andrea Iannone

Oltre alla replica piccata di Pierpaolo Pretelli c’è stata anche quella di Andrea Iannone, che ha smentito le affermazioni di Cecilia Rodriguez. In particolare, il motociclista ha detto di non aver mai avuto il numero di telefono di Giulia. Per questo non avrebbe avuto modo di mandarle gli ipotetici messaggi citati dalla Rodriguez. In secondo luogo, il giovane ci ha tenuto a precisare di non aver mai flirtato con lei.

Andrea ha aggiunto che, ad oggi, avrebbe molto piacere di incontrare la ragazza, ma in compagnia del suo fidanzato, in quanto non ha nessuna intenzione di corteggiarla. I due protagonisti, dunque, hanno smentito categoricamente tutte le insinuazioni fatte da Cecilia. Al momento, però, la diretta interessata, Giulia, è rimasta in silenzio. Non ci resta che attendere per capire se ci sarà un prosieguo.