Ubaldo Lanzo lascia l’Isola dei famosi, i motivi: a quanto pare problemi di salute (FOTO)

Da pochissime ore è trapelata la notizia secondo cui Ubaldo Lanzo sia pronto a lasciare l’Isola dei famosi. Sul sito e sui canali social del programma è stato pubblicato un post in cui c’è scritto che presto verrà fatto un comunicato importante.

L’influencer Amedeo Venza pare sia venuto a conoscenza del contenuto di questo comunicato in modo anticipato. Esso, infatti, dovrebbe decretare l’uscita di Ubaldo dal programma.

L’abbandono di Ubaldo Lanzo dall’Isola dei famosi

Stando a quanto emerso da pochissimo, Ubaldo Lanzo sta andando via dall’Isola dei famosi. In questi giorni, diversi concorrenti hanno cominciato ad avere alcuni problemi di salute a causa dell’assenza di cibo. Awed ha avuto dei malori improvvisi, ma anche altri hanno mostrato segni di cedimento. A quanto pare, anche Ubaldo pare sia stato colpito da problemi di natura fisica, al punto da decidere di abbandonare il programma. Almeno per il momento, però, non ci è dato sapere cosa abbia di preciso il protagonista.

Tuttavia, sembra si tratti di una cosa abbastanza seria, al punto da spingerlo a porre fine anticipatamente al gioco. Ricordiamo che il naufrago era attualmente in nomination insieme a Myrea Stabile, Roberto Ciufoli ed Emanuela Titocchia. Il fatto che uno dei nominati abbia deciso di andare via, senza sottostare al giudizio del pubblico sovrano, lascia intendere il fatto che il tele voto verrà annullato. (Continua dopo il post)

Un comunicato inatteso turba gli animi di tutti i naufraghi.

Non perderti i daytime di oggi, alle 16.30 annunceremo la notizia. #Isola Pubblicato da L’Isola dei Famosi su Giovedì 6 maggio 2021

L’annuncio della produzione

La produzione dell’Isola dei famosi è in attesa di fare proprio questa comunicazione per informare ufficialmente i telespettatori dell’abbandono di Ubaldo Lanzo. Al di sotto dei post in questione, molti utenti hanno commentato dicendo di aver capito che il protagonista di questa comunicazione sia proprio il compagno d’avventura di Fariba Tehrani. In molti si sono mostrati assolutamente felici e soddisfatti di questa novità. Altri, invece, ritengono che, con l’abbandono di Ubaldo, si sia rinunciato ad uno tra i protagonisti più divertenti di questa edizione.

In effetti, l’ex naufrago si è reso spesso protagonista di episodi esilaranti. Tra di essi ci sono, ad esempio, i continui scontri con l’inviato di questa edizione Massimiliano Rosolino. Tra i due non sembra scorra buon sangue sta di fatto che, in più occasioni, si sono punzecchiati. Ad ogni modo, la dipartita di Lanzo va ad aggiungersi a quella di altri tre concorrenti molto amati, ovvero, Paul Gascoigne, Elisa Isoardi e Brando Giorgi.