Uomini e Donne anticipazioni venerdì: tornano Riccardo e Roberta e c’è pure Ida, caos in studio

Le anticipazioni della puntata di venerdì 7 maggio di Uomini e Donne rivelano che si comincerà parlando di una coppia che ha da poco lasciato il programma. I protagonisti in questione sono Riccardo e Roberta.

I due paleseranno l’esistenza di alcuni problemi legati alla loro vita di coppia e, nella vicenda, si intrometterà anche Ida. La situazione diventerà così pesante al punto che il cavaliere deciderà di andare via furioso. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Il ritorno di Riccardo e Roberta a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di venerdì 7 maggio, le anticipazioni di Uomini e Donne ci svelano che assisteremo ad un ritorno trionfale. La puntata comincerà con un filmato inerente Riccardo e Roberta e il momento della scelta, in cui decisero di lasciare il programma. In studio, però, entrerà prima la dama, la quale comincerà ad anticipare l’esistenza di seri problemi di coppia. I due hanno avuto delle discussioni molto accese, a seguito delle quali c’è stata una specie di rottura.

La Di Padua entrerà nel merito della vicenda raccontando degli episodi specifici in cui hanno litigato, come ad esempio quando lui l’ha lasciata da sola in hotel alle 5 del mattino. I due hanno avuto un brutto diverbio, a seguito del quale Guarnieri è andato via ed è sparito per alcune ore. La dama ha provato a contattarlo, ma lui non si è fatto trovare. In seguito c’è stato un altro disguido a cena in cui il cavaliere non ha compreso l’ironia della dama ed è scoppiata un’altra lite.

Anticipazioni venerdì: interviene Ida, Riccardo va via

Successivamente, poi, in studio entrerà anche Riccardo. Quest’ultimo si mostrerà molto adirato e non potrà fare a meno di smentire alcune dichiarazioni della sua interlocutrice. Secondo il suo punto di vista, infatti, è lei che sbaglia a relazionarsi a lui. In studio, però, tutti saranno abbastanza propensi a dare ragione alla dama. Le anticipazioni della puntata di venerdì di Uomini e donne rivelano che si intrometterà anche Ida, la quale darà ragione a Roberta.

La protagonista, infatti, dirà che Riccardo è solito agire in questo modo e assumere comportamenti troppo pesanti e suscettibili. Dopo tale intervento, gli animi si scalderanno ulteriormente e Maria proverà a sedarli chiedendo ad entrambi di rimanere in studio per appianare le divergenze. Lei accetterà, mentre lui manifesterà la volontà di andare via. Dopo aver salutato tutti, anche Roberta deciderà di seguirlo.