Il Paradiso delle signore trama 11 maggio: Agnese scopre di Marcello, Cosimo affronta Umberto

La trama della puntata di martedì 11 maggio del Paradiso delle signore rivela che Agnese metterà alle strette Armando e Salvatore per spingerli a confessare cosa stia accadendo a Marcello. Per quanto riguarda Cosimo, invece, quest’ultimo sarà molto pentito di quanto accaduto e, dopo aver chiesto scusa a Salvatore, farà lo stesso anche con Umberto.

Nel frattempo, Rocco e Maria sembreranno aver trovato un punto d’incontro dopo tanti giorni di tensione. Stessa sorte toccherà anche a Marta e Vittorio. I due, infatti, cominceranno a comportarsi come se nulla fosse e questo genererà i sospetti dei membri del magazzino.

Agnese mette alle strette Armando e Salvatore al Paradiso delle signore

Nella puntata dell’11 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Agnese comincerà ad avere dei sospetti su Marcello. La donna è molto arguta, pertanto, non crederà alle fandonie che la sua famiglia sta provando invano a raccontarle. A tal proposito, si recherà da suo figlio e da Armando e li spingerà a confessare cosa stia accadendo. I due, dunque, messi spalle al muro, confesseranno la difficile situazione in cui riversa Marcello. Quest’ultimo, nel frattempo, andrà via da Milano.

Tutti crederanno sia andato in Australia da Angela, la quale si è trasferita lì un po’ di tempo fa insieme a suo figlio Matteo. Il giovane Barbieri, però, deciderà di compiere una scelta differente che cambierà radicalmente le sue sorti. Al grande magazzino, intanto, tutti si renderanno conto dell’inaspettato riavvicinamento tra Marta e Vittorio. I due, infatti, dopo aver attraversato una crisi molto profonda, arriveranno ad un punto di equilibrio.

Trama 11 maggio: le scuse di Cosimo

La strada che porterà verso la pace definitiva, però, è ancora un po’ lunga. Anche Maria e Rocco si avvicineranno parecchio. La fanciulla, finalmente, deciderà di lasciarsi andare un po’ di più con il giovane Amato. Al grande magazzino, intanto, tutti si renderanno conto della sintonia. In merito a Cosimo, invece, quest’ultimo deciderà di affrontare Umberto. Bergamini si renderà conto di aver esagerato quella volta al Circolo, quando diede luogo ad una sfuriata senza precedenti contro il commendatore.

Per tale ragione, proverà a mettere le cose a posto e chiederà un confronto con Umberto. Nel corso del dialogo, Cosimo si scuserà con il suo interlocutore. Come reagirà il cognato di Adelaide dinanzi questo passo indietro da parte del suo rivale? Accetterà di deporre l’ascia di guerra? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti.