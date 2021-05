Oroscopo dell’8 maggio 2021: Capricorno risoluti, Ariete sinceri

Le previsioni dell’oroscopo dell’8 maggio denotano una giornata particolarmente interessante per quanto riguarda i nati sotto il segno dell’Ariete. I Leone devono essere meno sospettosi, mentre i Capricorno dovrebbero risolvere delle questioni in sospeso.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno ospitano la Luna in questo periodo. Tale posizione vi aiuterà ad essere più spigliati, coraggiosi e, soprattutto, sinceri. Per quanto riguarda la sfera professionale, queste doti vi aiuteranno a farvi valere. In merito all’amore, invece, è opportuno darsi da fare per coltivare e conservare i rapporti affettivi.

Toro. Il Sole nel segno porterà alla luce il vostro desiderio di stabilità e di avere delle certezze. In campo professionale esse potrebbero fare un po’ di fatica ad arrivare. Per quanto riguarda la sfera emotiva, invece, la strada sarà molto di più in discesa. Evitate di incappare in discussioni a causa delle opinioni divergenti.

Gemelli. Oggi sono favoriti i rapporti affettivi, specie quelli amichevoli. L’Oroscopo del giorno 8 maggio denota una giornata molto positiva per quanto riguarda i nuovi incontri. Siete estroversi e intraprendenti, qualità che, certamente, saranno in grado di aiutarvi. In campo professionale, però, siete un po’ troppo distratti.

Cancro. Impulsivi ed emotivi, i nati sotto questo segno vivranno una giornata all’insegna di queste due caratteristiche. Il pianeta della guerra è nel vostro domicilio, pertanto, è meglio esprimere in modo calmo e tranquillo eventuali dissensi. Siete pieni di creatività e voglia di fare che, tuttavia, potrebbero fare fatica a concretizzarsi.

Leone. Non sentitevi sempre minacciati da qualcuno. Non tutte le persone che vi circondano stanno facendo di tutto per ferirvi, pertanto, rilassatevi ogni tanto. Nel lavoro è opportuno staccare un po’ la spina. Il vostro cervello potrebbe essere particolarmente fuso, quindi, è il caso di fermarsi un attimo e di ricominciare da capo a mente fresca.

Vergine. Nella vita è opportuno prendersi le proprie responsabilità, sempre. Non appoggiatevi mai troppo sugli altri. Le persone che vi circondano possono essere un’ottima spalla su cui piangere talvolta, ma poi la forza per andare avanti dovrete trovarla solo in voi stessi. I sentimenti sono ballerini, le storie nate da poco faranno fatica a decollare.

Previsioni 8 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Interessanti risvolti per quanto riguarda la sfera sentimentale. Le coppie in crisi potranno trovare un punto d’incontro. Per quanto riguarda i single, invece, cercate di essere meno pretenziosi e di aprirvi maggiormente al confronto e al dialogo con il prossimo. In campo lavorativo si va verso un miglioramento, ma bisogna essere pazienti.

Scorpione. Qualche piccola tensione potrebbe rendere un po’ cupa la giornata. Cercate di appianare le divergenze senza gettare benzina sul fuoco. Non siete molto bravi a fare la pace, lo siete di più nel fare la guerra. Ad ogni modo, nella vita c’è bisogno anche di un po’ di tranquillità e talvolta è necessario mettere da parte l’orgoglio per placare le acque.

Sagittario. L’Oroscopo del giorno 8 maggio denota la presenza di un forte dinamismo per i nati sotto questo segno. Il sabato comincerà con una certa voglia di fare e di mettervi in gioco. Chi può, stacchi pure dal lavoro e si concentri maggiormente sui rapporti di coppia. I single, invece, farebbero bene ad uscire per quanto è possibile.

Capricorno. Mai lasciare un lavoro o una discussione in sospeso. Le questioni vanno risolte immediatamente, pertanto, è meglio evitare di accumulare e somatizzare. Se ci sono questioni burocratiche a cui badare, sarebbe opportuno farlo prima possibile. Per quanto concerne l’amore, invece, meglio non fare polemiche.

Acquario. In questo periodo siete un po’ distratti, pertanto, i rapporti di coppia potrebbero risentirne. Non trascurate il partner, o potreste dare luogo a spiacevoli discussioni. Siete dinamici ed indipendenti. Coloro i quali proveranno a limitare le vostre libertà rischiano di entrare irrimediabilmente in conflitto con voi.

Pesci. Oggi sarà molto facile lasciarsi suggestionare da quello che vi accade. Potreste tendere a interpretare tutto come un segno del destino. Siete fatalisti e anche parecchio superstiziosi. Questo potrebbe crearvi qualche piccolo problema. In campo professionale evitate di esporvi troppo e portate a termine i progetti che avete cominciato.