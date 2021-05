Uomini e Donne, anticipazioni del 7 maggio: Roberta e Riccardo litigano, Ida interviene

Quinto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione settimanale di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Oggi pomeriggio su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata. Cosa accadrà più tardi?

Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News, rivelano che in studio torneranno Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. I due comunicheranno che stanno attraversando un periodo di crisi perché secondo l’ex dama lui è più freddo di prima. In tutto questo interverrà anche Ida Platano.

Trono over: Roberta e Riccardo tornano in studio

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che si partirà con la visione della scelta di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri avvenuta circa due mesi fa. In studio entrerà per prima la dama frusinate e farà capire a tutti che le cose non stanno andando bene con il personal trainer, infatti Tra loro c’è stata quasi una rottura. Quindi sarà il turno dell’ex cavaliere. Lei rivelerà che l’ex di Ida ha un carattere molto particolare.

Se lei rimane in silenzio e accondiscende al suo allora va bene, altrimenti non va più bene. A quel punto i due faranno un esempio per fare capire ai presenti di cosa stanno parlando. In poche parole hanno discusso per una cosa banale e l’uomo pugliese non ha dormito in casa. Tale decisione ha fatto arrabbiare Roberta che durante la notte non ha riposato nulla perché era preoccupata per lui.

I due litigano anche a U&D, interviene Ida Platano

Gli spoiler dell’appuntamento di oggi di Uomini e Donne, rivelano anche che Roberta racconterà di un giorno in cui erano al bar e Riccardo le ha detto che “gli fa sangue” e lei gli ha fatto la battuta: “non potremmo avere allora solo questo tipo di rapporto?”. Pure in quell’occasione lui si è irritato non capendo l’ironia dell’ex dama. In poche parole, le lo ha accusato di aver fatto una scelta di testa e non di cuore.

Perchè vede le differenze di quando era con Ida Platano che era geloso, faceva scenate mentre con lei non fa nulla. Il personal trainer risponderà che lui non le fa perchè si sente sereno con la Di Padua, quindi deve prendere la sua calma piatta in modo positivo. Dopo un’ora di discussione, prenderà la parola Ida facendo notare che gira e ti rigira è sempre lui il problematico della coppia.