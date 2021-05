Isola dei Famosi, Awed troppo magro: la decisione senza precedenti della produzione

Awed visitato dal medico per eccessivo dimagrimento

La situazione non è delle migliori per il giovane Awed, naufrago della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Infatti, il conduttore del GF Vip Party in queste settimane di permanenza in Honduras è diventato troppo magro e sembra essere, senza ombra di dubbio, il concorrente più provato di tutti a Playa Reunion.

Per questo motivo, per evitare il peggio la produzione del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, come riportato dal sito di Novella 2000, avrebbe deciso di fargli fare delle visite mediche. A quanto pare non ha nulla di grave, tuttavia gli autori hanno deciso che allo Youtuber verrà concesso più riso ogni giorno.

Riso in più per tutti i naufraghi de L’Isola dei Famosi 15: il motivo

Oltre alla razione in più di riso, Awed, dovrà assumere anche degli integratori alimentari perché in questi negli ultimi giorni il ragazzo ha avuto un eccesso calo di zuccheri al punto che hanno provocato una serie di perdita di sensi. Ma non è finita qui, infatti Novella 2000 ha fornito altre novità in tal senso. Sul sito si legge che la produzione de L’Isola dei Famosi 2021 ha preso anche un’altra decisione, ossia quella di concedere più riso quotidianamente a tutti i naufraghi e non solo al conduttore del GF Vip Party.

Non si sa quale sia la ragione di tale decisione inedita. Con molta probabilità gli autori hanno paura che altri concorrenti facciano la fine di Ubaldo Lanzo che nella giornata di giovedì si è ritirato perché stava male.

Anche Andrea Cerioli ha avuto un malore e costretta a farsi visitare

Purtroppo la mancanza di cibo a L’Isola dei Famosi 15 ha spesso portato al limite diversi naufraghi. Ad esempio, l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli, lunedì scorso durante la puntata ha accusato un malore in diretta che ha fatto preoccupare pure la conduttrice Ilary Blasi.

Dopo il live su Canale 5, infatti, si è deciso di portare il fidanzato di Arianna Cirrincione a fare degli accertamenti medici per controllare se stesse bene. Per fortuna, comunque, il il concorrente emiliano è tornato a Playa Reunion in perfetta salute. Con molta probabilità avrà mangiato in fretta gli spiedini vinti nella prova ricompensa.