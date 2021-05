Isola dei Famosi: Roberto Ciufoli non ne può più, lascia pure lui? “Questi quattro…”

Roberto Ciufoli nominato da quasi tutti i compagni del suo gruppo

Sembra proprio che Roberto Ciufoli stia attraversando un periodo molto difficile a L’Isola dei Famosi 2021. Ormai sono passati quasi due mesi di permanenza in Honduras e questi a causa della fame e il nervosismo si fanno sentire tutti. Di recente, ad esempio, il comico della Premiata Ditta di recente si è sfogato affermando di non trovarsi bene all’interno del gruppo degli Arrivisti, mentre prima faceva parte di quello dei Primitivi.

Nell’ultimo appuntamento del reality show di Canale 5, il concorrente è stato il più nominato dai compagni d’avventura. Per questo motivo tale condizione non l’ha per niente digerita sfogandosi con la campionessa di sci Isolde Kostner. In quell’occasione ha ammesso di essere rimasto particolarmente deluso da coloro che condivide le giornate: “Non vedo l’ora di lasciare questi qua, questi quattro… Awed compreso. Se pensano di trascinarmi nelle loro polemiche o di rendermi la vita difficile, sbagliano”.

La nomination di Andrea Cerioli al comico

E a proposito di Isolde Kostener, quest’ultima ha fatto sapere di essere rimasta stupita dalle dinamiche che si sono venute a creare nel gruppo degli Arrivisti. La campionessa di sci si è sfogata in questo modo: “Era ovvio che andando avanti le cose sarebbero cambiate. Nessuno è contento di essere nominato, ognuno reagisce in modo diverso”.

Ma a sorprendere il comico Roberto Ciufoli sono state le ragioni alla base delle nomination dei suoi compagni d’avventura. L’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli, per esempio, l’ha accusato di mangiare troppo rispetto agli altri.

Le giustificazioni degli altri concorrenti

Un altro concorrente de L’Isola dei Famosi 15 che ha nominato Roberto Ciufoli è Awed, Lo youtuber che recentemente ha avuto un malore, invece, ha detto di non sopportare le discussioni che l’attore fa a ora di pranzo. Per quanto riguarda la collega Emanuela Tittocchia ha spiegato di averlo nominato solo per ripicca.

Mentre Rosaria Cannavò lo ha accusato di trattenere sempre la rabbia, evitando in questo modo di esporsi ed avere delle discussioni. “Il fatto di non mandare a quel paese qualcuno io l’ho sempre considerato un pregio. Devo iniziare a considerarlo un difetto? Evidentemente invece è la base del gioco questa”, ha commentato il diretto interessato.