Antonella Elia ci ricasca di nuovo: “Pietro Delle Piane è l’uomo della mia vita”

La complicata storia d’amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

E’ risaputo che il rapporto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è abbastanza movimentato e complicato. Chi ha seguito la quarta edizione del Grande Fratello Vip, quello dove la soubrette era concorrente, i due si sono baciati a lungo al punto di stbilire un vero e proprio record. Mentre entrambi partecipanti a Temptation Island Vip si sono scagliati uno contro l’altra e qualche settimana dopo hanno deciso di lasciarsi.

Ma non è finita qui, dopo una riconciliazione prima di Natale l’ex ragazza di Non è la Rai scorso lo ha anche cacciato di casa. Mentre in uno degli ultimi appuntamenti di Live Non è la D’Urso l’opinionista del GF Vip 5 ha detto di aver dato un’altra possibilità all’attore toscano, ma non come fidanzato. In quell’occasione, infatti, da Carmelita ha fatto questa battuta: “E’ il mio sc***mico”.

Le dichiarazioni choc dell’opinionista del GF Vip 5

Ospite in una delle ultime puntata di Live Non è la D’Urso, Antonella Elia ha lasciato di sasso la padrona di casa del talk domenicale di Canale 5. Infatti, l’ex ragazza di Non è la Rai fece delle dichiarazioni inattese su Pietro Delle Piane, che poi è stato denunciato dalla Fascino di Maria De Filippi.

“Io lo amo ancora, ma non sono pronta a tornare con lui. Sono ancora innamorata, mi piace tanto. Gli uomini sono così noiosi, Pietro no. Qualche giorno fa ci siamo incontrati dopo due mesi e mezzo in cui non gli ho parlato, ho ceduto, ma non è successo niente. Non ci torno insieme come fidanzata. Pietro io ho bisogno di te, ma non torno come prima ad essere la tua partner”, ha dichiarato l’opinionista del Grande Fratello Vip 5.

Antonella Elia rivela di stare insieme a Pietro Delle Piane

Ma a distanza di un paio di mesi sembra che la situazione sia del tutto cambiata. Infatti, in una recente intervista concessa al magazine Diva e Donna, Antonella Elia ha detto di stare di nuovo insieme a Pietro Delle Piane.

“Adesso stiamo insieme. Ognuno ha la sua casa, spesso stiamo insieme da me o da lui. Pietro è l’uomo della mia vita. Mai nessuno mi aveva saputo riconquistare. Cosa succedeva un tempo? Il mio uomo combinava un guaio e per me era finita, io non ne volevo sapere. Con Pietro è diverso ora”, ha concluso la soubrette.