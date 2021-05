Federica Sciarelli furiosa con Alberto Matano: c’entra il caso Denise Pipitone

La riapertura del caso di Denise Pipitone

Circa un mese fa la vicenda della sparizione di Denise Pipitone è tornato al centro dell’attenzione mediatica. Infatti, dopo l’appello di Olesya, l’adolescente russa in cerca della sua vera madre, le indagini sulla piccola scomparsa a Mazara del Vallo il 1° settembre del 2004 per fortuna sono state riaperte dopo una serie di indagini fatte in modo approssimativo.

Oltre a Mattino 5 e Pomeriggio Cinque a Mediaset, in rai se ne sono occupati anche Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli che ne parla da ben 17 anni e La vita in diretta di Alberto Matano. Il programma di Rai Tre, però in questo lungo arco di tempo è sempre stato al fianco di Piera Maggio, madre della bambina sparita, cercando sempre degli indizi che portassero alla verità.

Tensione tra Federica Sciarelli Alberto Matano? L’indiscrezione

Secondo quando scrive Vigilanza tv, la conduttrice di Chi l’ha visto? Federica Sciarelli si sarebbe lamentata con l’Amministratore Delegato della Rai Fabrizio Salini riguardo a La vita in diretta. Il motivo? A quanto pare per il modo in cui è stato gestito la vicenda Denise Pipitone dal giornalista calabrese Alberto Matano.

In pratica, la professionista della terza rete della tv di Stato avrebbe rivendicato duramente con il dirigente il proprio approccio giornalistico asettico e privo di scandalismi, a differenza di quello adottato dall’ex collega di Lorella Cuccarini. Un comportamento che, a detta della Sciarelli, farebbe solo una spettacolarizzazione della storia di cronaca, forse perché si trova nella medesima fascia oraria di Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Queste indiscrezioni sono veritiere oppure no?

Federica Sciarelli e Alberto Matano rimangono in silenzio in tal senso

Dopo la diffusione di questo rumor, al momento né Federica Sciarelli e nemmeno il collega Alberto Matano hanno commentato in tal senso. Nell’ultimo appuntamento de La vita in diretta il giornalista calabrese ed ex compagno d’avventura di Lorella Cuccarini ha ringraziato la collega di Rai Tre.

Nello specifico, le ha fatto plauso per il lavoro che svolge ogni settimana con il suo storico format Chi l’ha visto?. Un modo per tendere la mano alla Sciarelli? Oppure tra i due non c’è davvero tensione? Staremo a vedere nei prossimi giorni se arriveranno altre informazioni su questa vicenda.