Isola dei Famosi: Emanuela Tittocchia piccante con Awed: “Ma sei senza reggiseno…”

C’è del tenero tra Emanuela Tittocchia e Awed?

Sono trascorsi quasi due masi dall’inizio della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi e i telespettatori si stanno chiedendo se prima o poi nascerà una storia d’amore fra i concorrenti. In queste settimane un naufrago in particolare, Awed, ha fatto vari approcci me in tutti i casi si è ritrovato con un due di picche. Un risultato differente sta ottenendo con la nuova arrivata Emanuela Tittocchia.

Infatti, la produzione ha dato la possibilità ad entrambi di trascorrere una notte insieme su un comodo materasso. Una ricompensa dopo aver vinto una prova la scorsa puntata. Lo Youtuber è rimasto spiazzato dall’attrice, perché quest’ultima si è tolta i reggiseno per farsi fare un massaggio. A quel punto il ragazzo ha detto: “Ma tu sei senza vestiti!”.

Lo Youtuber fa un massaggio all’attrice

In quest’ultimi giorni a L’Isola dei Famosi 15 sta crescendo sempre di più l’intesa tra Emanuela Tittocchia e Awed. Recentemente il conduttore del GF Vip 5 e l’attrice di CentroVetrine hanno passato una notte uno vicina l’altra sopra un materasso, frutto della vittoria di una prova ricompensa. Lo Youtuber si è offerto di fare un massaggio rilassante alla compagna d’avventura, che gli ha domandato di darle una mano a girarsi: “Puoi aiutarmi?”.

Ovviamente il ragazzo non si è tirato indietro dicendo: “Sono qua proprio per questo”. L’attrice ha dato l’ennesima dimostrazione che l’influencer non le è del tutto indifferente, facendogli questa rivelazione: “Lo sai che io è come se mi stessi un po’ svegliando. In questi giorni mi sembra di ritrovare un po’ di leggerezza”.

Dolce risveglio per Emanuela Tittocchia e Awed

Subito dopo a L’Isola dei Famosi 2021 Emanuela Tittocchia ha dato il buongiorno al ragazzo. Un gesto che lo Youtuber ha apprezzato moltissimo, per tale ragione ha detto: “Dopo mia madre è stata la seconda donna al mondo che mi ha portato la colazione a letto. Non ho capito se è una questione di pietà, oppure il massaggio è stato di suo gradimento”.

In conclusione, il conduttore del GF Vip Party, sempre riferendosi alla compagna d’avventura nel gruppo degli Arrivisti, ha asserito: “E’ stato un risveglio troppo dolce. Mi ci potrei abituare quasi”.