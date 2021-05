Isola dei Famosi: Andrea Cerioli fa piangere Matteo Diamante, c’entra un coltello

Matteo Diamante ha sottratto il coltello agli Arrivisti

A quanto pare a Playa Reunion tutti coloro che sbagliano pagano pegno. Ne sa qualcosa Matteo Diamante, uno delle news entry della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Nello specifico, l’ex Pupo ha confuso la linea che divide il gruppo a cui appartiene, gli Arrivisti e quello dei Primitivi.

Infatti è stato lui a ‘rubare’ il famoso coltello sparito misteriosamente e cercato con minuzia da parte di Valentina Persia. La produzione del reality show di Canale 5 ha inviato un comunicato, chiedendo agli altri naufraghi di decidere la sorte del ragazzo e loro hanno deciso di vendicarsi, spingerlo quasi alle lacrime.

La decisione della produzione de L’Isola dei Famosi

A quanto pare Matteo Diamante è particolarmente distratto a L’Isola dei Famosi 2021. C’entra qualcosa la vicinanza con Francesca Lodo? Resta il fatto che recentemente l’ex Pupo ha ignorato la linea di corda che divide il gruppo degli Arrivisti a quella dei Primitivi, sottraendo un coltello convinto che appartenesse ai primi. L’utensile in questione, però, apparteneva ai rivali che si sono molto preoccupati parecchio.

Infatti, in un luogo come quello essere privati da una lama potrebbe compromettere tanto la sopravvivenza dei naufraghi. Dopo giorni di ricerca e accuse, finalmente il mistero è stato risolto e la produzione del programma condotto da Ilary Blasi ha inviato un comunicato. Nello specifico, ha chiesto ai Primitivi di scegliere la sorte del ragazzo. Ovviamente tutti gli altri naufraghi hanno capito le buone intenzioni del giovane influencer e hanno deciso di salvarlo.

Lo scherzo a Matteo Diamante

Tuttavia, gli altri naufraghi de L’Isola dei Famosi 15 hanno fatto prendere un grande spavento a Matteo Diamante. Nel dettaglio, Andrea Cerioli ha comunicato al naufrago che il suo destino nel reality show di Canale 5 era in mano loro e che avrebbero presto comunicato la decisione. La reazione di Awed non si è fatta aspettare, scioccato dal fatto che per una svista si potesse pensare di eliminare Matteo.

Intanto, i Primitivi si sono impegnati a far credere al compagno d’avventura di essere in disaccordo sulla sua punizione. Il diretto interessato ci è rimasto molto male arrivando quasi alle lacrime per il nervosismo. Dopo aver scoperto di essere stato vittima di uno scherzo ha tirato un sospiro di sollievo.