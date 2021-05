Pierpaolo Pretelli, la feroce stoccata a Cecilia Rodriguez: “Non ha nulla da dire di sé”

Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi da nemiche e semplice conoscenti

Dopo anni di lontananza, nel giro di pochi giorni Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi si sono ritrovate a pochi metri l’una dall’altra. Nello specifico, le ex di Francesco Monte era ospiti a L’Isola dei Famosi 15, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Le due ex gieffine in studio hanno sostenuto il fidanzato Ignazio Moser e la madre Fariba Tehrani.

Intervistata da Tommaso Zorzi nella nuova puntata de Il Punto Z, la modella argentina ha lanciato delle frecciatine velenose all’influencer italo-persiana ma distanza di qualche ora è arrivata la replica del fidanzato di quest’ultima, ovvero di Pierpaolo Pretelli.

La ragione dell’allontanamento dell’argentina dalla Salemi

Nello specifico, ospite a Il Punto Z Cecilia Rodriguez ha fatto un po’ di chiarezza in merito alle indiscrezioni che circolano sul suo rapporto di disputa con Giulia Salemi. Infatti, prima le due erano amiche e successivamente si sono allontanate per via di Francesco Monte. La fidanzata di Ignazio Moser, però, parlando con Tommaso Zorzi ha ammesso che il vero problema non era tanto che l’influencer si fosse messa insieme con l’ex tronista di Uomini e Donne, bensì che avesse un mezzo flirt con suo fratello Jeremias.

“Poi sua mamma ha detto una cosa su Andrea Iannone che la chiamava e ho detto: insomma, ho fatto due più due”, ha affermato la modella sulla Salemi. L’argentina, però, ha precisato anche di non aver mai avuto una discussione con lei ma hanno smesso di seguirsi su Instagram.

La possibile frecciata di Pierpaolo Pretelli a Cecilia Rodriguez

Dopo anni le due si sono ritrovate nello studio de L’Isola dei Famosi. Le recenti dichiarazioni di Cecilia Rodriguez hanno fatto il giro del web in pochissimo tempo e sono arrivate alle orecchi di Pierpaolo Pretelli, colui che qualche giorno prima ha fatto colazione in un locale di Milano.

L’ex Velino di Striscia la Notizia, infatti, sul suo profilo Twitter ha pubblicato un messaggio che sembrerebbe essere una frecciatina velenosa, rivolta proprio alla fidanzata di Ignazio Moser. “Parla degli altri chi non ha nulla da raccontare di se”, ha scritto il 30enne lucano scatenando le reazione dei suoi numerosi fan.