Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò fanno sul serio: “Figli e famiglia”

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò innamorati più che mai

Nonostante in molti hanno sostenuto che la loro relazione non sarebbe durata a lungo, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono innamorati più che mai e soprattutto inseparabili. Usciti dalla casa del Grande Fratello Vip 5, per il momento i due convivono in quella del ragazzo, anche se lei ha trovato un appartamento per stare da sola.

Intervistato da Santo Pirrotta per Whoopsee, il figlio dell’ex portiere dell’Inter ha fatto delle confessioni molto importanti sul suo futuro con la 28enne messinese. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

L’ex gieffino ha intenzione di creare una famiglia con Rosalinda

Intervistato da Santo Pirrotta per Whoopsee, l’ex girffino Andrea Zenga ha speso delle parole al miele per la sua fidanzata Rosalinda Cannavò, ma anche detto delle cose abbastanza importanti sul loro futuro insieme.

“Adesso dire che è un po’ presto, però sì. Diciamo in futuro sì, ma più in avanti. Stiamo facendo le cose seriamente. Cominciamo ad avere una certa, quindi speriamo sia la volta buona. Lei è un po’ più grande di me. Ho capito che lei era quella giusta con cui passare la vita l’ho capito fuori. Al GF noi ci siamo avvicinati una settimana prima che uscissi. Le conferme le ho avute fuori giorno per giorno e mi convincevo sempre di più.

Ho capito che c’era un sentimento importante, che è l’amore. Mio papà è felice per me e Rosalinda, ancora non l’ha conosciuta, ma lo farà presto. Mio fratello e mia mamma invece l’hanno già vista e siamo stati insieme. Volevo vedere le sue fiction, ma lei non vuole. Dice che non le posso guardare si vergogna. Sono riuscito però a guardare qualche spezzone. Vedrò la prossima che farà”, ha fatto sapere l’agente immobiliare.

Andrea Zenga: i gieffini con cui è ancora si sente

Sempre per Whoopsee, il figlio di Walter Zenga ha parlato anche del rapporto che ha con alcuni ex inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5. “Sono rimasto in contatto con alcuni ragazzi. Personalmente vedo Zelletta, Pierpaolo, anche Mario ho sentito recentemente, Stefania e Samantha. Non mi sento direttamente con Giulia, ma con Pier sì e spesso. Noi poi ci conosciamo già da prima del GF Vip”, ha detto il fidanzato di Rosalinda Cannavò.