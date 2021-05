Isola dei Famosi, Valentina Persia: “Sono stata a letto con Ignazio Moser”

Valentina Persia e Ignazio Moser dormono insieme sul materasso

In occasione dell’ultimo daytime settimanale de L’Isola dei Famosi 15 in onda su Canale 5, i telespettatori hanno assistito ad una rivelazione. Ebbene sì, Valentina Persia e Ignazio Moser finalmente hanno trascorso la notte in un comodo letto. Ovviamente non sono stati gli unici naufraghi presenti in Play Reunion.

Infatti, anche Francesca Lodo, Matteo Diamante, Emanuela Tittocchia e Awed hanno avuto lo stesso trattamento per aver vinto la prova ricompensa vinta lunedì scorso. La barzellettiera romana dopo il risveglio ha scherzato sul fatto di aver condiviso lo stesso materasso con il compagno di Cecilia Rodriguez, affermando: “Posso dire di essere stata a letto con Ignazio Moser!”.

Notte comoda per i due naufraghi dei Primitivi

Infatti, da quando in Honduras è sbarcato Ignazio Moser come nuovo naufrago della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, la comica capitolina Valentina Persia ha preso la palla al balzo per fargli dei complimenti. La cabarettista che ha debuttato a La Sai L’Ultima? ha fatto intendere di essere rimasta particolarmente colpita dall’ex ciclista trentino ed ex gieffino.

Dopo aver vinto una prova con quest’ultimo, la barzellettiera ha avuto modo di condividere con lui un comodissimo materasso. Prima di addormentarsi, il compagno di Cecilia Rodriguez rivolgendosi alla donna le ha detto: “So già le tue scuse. Fa caldo. Mi levo la maglietta”. La diretta interessata non è rimasta a guardare replicando così: “Dormi sereno. Però fa caldo qua. Ma ci rendiamo conto?”.

Valentina Persia delusa da Ignazio Moser: il motivo

La mattina seguente, dopo che si sono svegliati Valentina Persia ha avuto modo di confrontarsi con gli altri compagni d’avventura sulla notte trascorsa con Ignazio Moser per aver vinto una prova lunedì scorso. Tuttavia la comica non ha nascosto la sua delusione. Per quale motivo?

A quanto pare la naufraga romana ha detto che si aspettava un gesto galante da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 quando si è svegliata: “La nottata è andata, ma manco un caffè stamattina”. Di conseguenza, lo sportivo ha cercato di giustificarsi dicendo: “Volevo portartelo. Vero Andrea?”. Infine la Persia si è lamentata ancora una volta così: “Ho dovuto fare io per tutti. Non è cambiato niente“.