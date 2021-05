Isola dei Famosi, Iva Zanicchi lascia lo studio con una mano gonfia: “Voglio andare a casa” (FOTO)

Iva Zanicchi lascia lo studio: il motivo

La 15esima edizione de L’Isola dei Famosi non sembra essere particolarmente fortunata sia dal punto di vista degli ascolti, ma anche per ritiri ed infortuni. E se dall’Honduras sono già andati via cinque naufraghi per malori e altro, nessuno si aspettava che un’opinionista presente nello studio di Cologno Monzese fosse costretta ad andare via e tornare a casa.

Stiamo parlando di Iva Zanicchi che durante la serata ad un certo punto si è ritrovato la mano sinistra molto gonfia e rossa facendo preoccupare tutti. L’80enne infatti, ad un certo punto ha detto: “Voglio andare a casa”.

Cos’è successo all’opinionista?

Al ritorno dalla pubblicità, la conduttrice Ilary Blasi ha comunicato ai telespettatori una notizia inaspettata alla sua opinionista: “Dato che non ci facciamo mancare niente…cos’è successo oggi Iva?”. A quel punto la cantante emiliana, molto scossa e frastornata, a favore di telecamere ha mostrato una mano abbastanza arrossata e gonfia dicendo: “Beh niente volevo una mano da 18enne, mi sono fatta pungere da una vespa…questa è quella da 80enne invece, vedi la differenza?”.

Rispetto alla destra, la mano sinistra è abbastanza più gonfia. Sembra proprio che l’80enne sia stata morsa da una vespa, non è chiaro quando sia accaduto. Con molta probabilità la mano si è gonfiata solo in serata, a reality show avviato e così l’Aquila di Ligonchio si è sottoposta a controlli medici e, sotto consiglio della produzione, di lasciare lo studio de L’Isola dei Famosi. (Continua dopo la foto)

Iva Zanicchi tornerà in studio lunedì

A quel punto Iva Zanicchi ha comunicato: “Visto che ho anche un po’ di febbre, voglio andare a casa. Non è niente, anzi buona serata a tutti però ha detto il medico che potrei fare un saltino al pronto soccorso. Se non è troppo tardi torno dopo, altrimenti ci vediamo lunedì”.

Tuttavia è la stessa conduttrice Ilary Blasi l’ha salutata dicendo: “ci vediamo lunedì”. Quindi, pare chiaro che, anche per una questione di tempo, l’opinionista tornerà nello studio de L’Isola dei Famosi solo la prossima settimana. La donna è stata accompagnata fuori sotto braccio del collega Tommaso Zorzi.