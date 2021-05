Daniela Martani ha denunciato Selvaggia Lucarelli: “Questa è diffamazione pura”

Daniela Martani contro Selvaggia Lucarelli

Ebbene sì, sembra proprio che l’ex naufraga Daniela Martani avrebbe denunciato Selvaggia Lucarelli. Il motivo? A quanto pare all’ex hostess dell’Alitalia non sono andate giù alcune affermazioni che la blogger ha scritto in rete in merito alla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi 2021. Infatti, in una recente intervista. alla domanda: “Secondo te quanto hanno influenzato le polemiche sulla tua posizione sui vaccini all’eliminazione del programma?”.

La diretta interessata ha risposto in modo fermo e deciso: “Hanno influenzato sicuramente. Hanno influenzato sicuramente. Sarebbe cambiato che la gente mi avrebbe votato per quello che ho dato sull’Isola e non per le polemiche feroci che ci sono state prima del mio arrivo. Vorrei ribadire che sono assolutamente false, perché io non sono contro i vaccini ma sono per la libertà di scelta. Avere un dubbio su un vaccino sperimentale non si può automaticamente etichettare come no vax”.

L’ex naufraga annuncia di averla denunciata per diffamazione

Intervistata dal portale web BlastingNews, Daniela Martani si è sfogata scagliandosi contro la giornalista e giurata storica di Ballando con le Stelle. L’ex naufraga ha ribadito che ognuno di noi sia libero. Poi ha affermato che fuori le è stata fatta una guerra, in particolare da Selvaggia Lucarelli che ha denunciato perché è diffamazione pura.

“Mi attribuisce delle frasi che non ho mai detto. Sfido chiunque a trovare una mia dichiarazione pubblica in cui abbia detto di essere no vax. Premettendo che non lo sono; ma pure se lo fossi stata, ho tutto il diritto di esserlo: è una questione di libertà. Impedire di partecipare a una trasmissione a una persona che la pensa diversamente dal pensiero unico circolante per me è fascismo”, ha tuonato l’ex concorrente del Grande Fratello.

Gli attacchi di Selvaggia Lucarelli a Daniela Martani

Prima della partenza di Daniela Martani per l’Honduras in occasione de L’Isola dei Famosi 15, sul web Selvaggia Lucarelli aveva scritto: “Una NoVax in piena campagna vaccinale, Mediaset vergogna!“. E successivamente, il portale TPI dove scrive la blogger, ha chiesto alla casa di produzione del reality show di Canale 5, Banijay Italia, un commento a riguardo dato che ogni concorrente, prima di partire, si è sottoposto ad una serie di controlli medici, quindi anche dei tamponi Covid e vaccini.

“Tutto il personale impegnato e i concorrenti hanno effettuato un tampone rapido tutti i giorni, per tutto il periodo di quarantena in Italia. I concorrenti hanno effettuato un tampone molecolare (PCR) 72 ore prima della partenza per l’Honduras. Per il resto tutti i concorrenti sono stati sottoposti ad accertamenti individuali che ne certificassero il buono stato di salute. Tutto il personale coinvolto e i concorrenti hanno eseguito le seguenti profilassi: l’antitetanica, anti epatite A e B, l’anti tifoide, anti colera”, ha fatto sapere la casa di produzione.