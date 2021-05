Isola dei Famosi, crisi notturna per Andrea Cerioli: “Ho perso 10 kg io mollo, non ce la faccio più”

Il percorso di Andrea Cerioli a L’Isola dei Famosi 2021

Chi segue la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sa perfettamente che Andrea Cerioli è partito col piede sbagliato, infatti si lamentava spesso ed era sempre goffo. Dopo aver ricevuto la carica da parte della fidanzata Arianna Cirrincione l’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto una scossa dandosi da fare e tirando fuori un carattere abbastanza forte e a tratti duro.

Da un po’ di tempo nelle prove ricompensa arriva sempre tra i primi ed ha stretto amicizie e discute dicendo sempre quello che pensa. Tuttavia, giovedì notte il ragazzo emiliano ha avuto una brutta crisi dovuta alla fame.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha una crisi notturna

Prima della diretta di venerdì sera, la notte precedente Andrea Cerioli ha avuto una brutta crisi a Playa Reunion de L’Isola dei Famosi 15. L’ex tronista di Uomini e Donne ha detto di essere molto confuso. Sta soffrendo tanto e non dormo, infatti giovedì notte è esploso e stava per mettersi ad urlare.

“Che vi devo dire, non so dove sbattere la testa. Ma mollo il gioco e basta dai. Non ce la faccio più. Io mangio quanto mangiate voi che pesate quando una mia gamba. Non ce la faccio più sono stufo. Avrò un metabolismo più alto. Non è più questione di gioco. Io mangio mezzo kg di pasta da solo di solito. Mi alzo e già sto male, ho sempre il bruciore di stomaco. Ragazzi non ho bisogno di compagnia andate pure a letto. Sto solo che tanto non sto bene. Ho un nervoso che non ce la faccio più. Vi assicuro che non sono arrabbiato con voi”, ha asserito il naufrago.

Andrea Cerioli svela quanti chilogrammi ha perso in quasi due mesi

Dopo aver raccontato quanti chilogrammi è ingrassato durante il periodo di lockdown perché le palestre erano chiuse, Andrea Cerioli giovedì ha detto quanti ne ha persi in Honduras per L’Isola dei Famosi 2021.

“Ma vi sembra normale mangiare 20 grammi di riso a pranzo e altri 20 a cena? Dai non è possibile. Ho già perso più di 10 kg e non ho le forze. Sono un uomo ho bisogno di mangiare qualcosa in più forse”, ha fatto sapere il fidanzato di Arianna Cirrincione.