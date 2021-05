Gemma Galgani lascia per sempre Uomini e Donne? La verità di Gianni Sperti

Gemma Galgani mandata via da Uomini e Donne?

Senza ombra di dubbio Gemma Galgani è una delle colonne portanti di Uomini e Donne visto che vene fa parte da oltre dodici stagioni. Infatti, insieme agli opinionisti Tina Cipollari – sua acerrima nemica – e Gianni Sperti, la 71enne torinese è ormai uno dei pochi volti storici del dating show di Maria de Filippi.

Tuttavia, stando ad un noto magazine di gossip e televisione la dama piemontese potrebbe dire addio alla trasmissione di Canale 5 già dalla prossima stagione e la conduttrice avrebbe pronta la sostituta. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa potrebbe accadere già a partire dal prossimo settembre.

Il rumor del settimanale Nuovo Tv

Stando a Nuovo Tv, il magazine di gossip diretto da Riccardo Signoretti, il dating show di Maria De Filippi molto presto potrebbe salutare un volto storico del Trono over. Stiamo parlando della dama torinese e acerrima nemica di Tina Cipollari.

“L’avventura di Gemma Galgani a Uomini e Donne sta per giungere al termine? Secondo quanto riportato da Libero che cita il settimanale Nuovo Tv sembra proprio di sì. La dama torinese, complice il continuo battibecco con l’opinionista Tina Cipollari, è stata per anni al centro delle puntate del Trono Over del programma di Maria De Filippi, ma ormai il tempo è stato evidentemente ridotto. Chi sarà l’erede? Tra i nomi più plausibili quello di Isabella Ricci oppure di Ida Platano, tornata in studio dopo l’addio di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua”, si legge sul sito del giornale Il fatto Quotidiano.

La secca smentita di Gianni Sperti

Ma a smentire categoricamente questa indiscrezione ci ha pensato Gianni Sperti, ormai presente nel dating show da quasi vent’anni. L’opinionista pugliese intervistato da Uomini e Donne Magazine ha fatto una rivelazione sull’intera faccenda.

“Non penso che se ne andrà. Anzi, sono quasi certo che Gemma Galgani sarà ancora con noi. La differenza tra lei ed Isabella? Entrambe eleganti ma, mentre Gemma ‘insegue’ spesso l’amore perché innamorata dell’amore stesso, Isabella, donna risolta e risoluta, con un carattere forte, colta, è talmente centrata su se stessa che non permette a nessun uomo di mancarle di rispetto?”, ha fatto sapere il collega di Tina Cipollari.