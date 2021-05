Raimondo Todato ha avuto una storia con Elisa Isoardi: “C’era feeling, ma litigavamo parecchio”

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi hanno avuto un flirt?

Ebbene sì, dopo varie voci circolate sul web e sui giornali di gossip, ora è ufficiale: Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi hanno avuto un flirt durante Ballando con le Stelle. A renderlo noto è stato proprio il professionista siciliano ospite a Detto Fatto.

Nello specifico, la padrona di casa Bianca Guaccero lo ha incalzando dicendo: “Ma è successo o non è successo? Sì è successo, ti conosco!“. Il diretto interessato si è tirato indietro? Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato nel format di Rai Due.

La conferma del ballerino siciliano a Detto Fatto

Messo con le spalle al muro il ballerino di Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro non ha potuto negare. “Io ed Elisa? Più smentivamo e più la gente non ci credeva. Io con lei mi sono trovato benissimo, c’era un sacco di feeling. Al tempo stesso è stata un’edizione particolare, oltre l’infortunio, perché discutevamo parecchio della serie ‘l’amore non è bello se non è litigarello‘. Ne sono successe di tutti i colori, adesso ci sentiamo ogni tanto, le ho fatto l’in bocca al lupo per la sua nuova esperienza”, ha detto il ragazzo su Rai Due. Quale sarà la reazione della professionista piemontese a tale rivelazione in televisione?

Raimondo Todaro su Elisa Isoardi

Circa un mese fa, durante la permanenza di Elisa Isoardi a L’Isola dei Famosi 15, Raimondo Todaro ha rilasciato una lunga intervista per il periodico di gossip Vero commentato il rapporto con l’ex padrona di casa de La prova del cuoco.

“Non ho alcuna storia, né con Sara né con altre ragazze. Se vado a prendere un caffè con un’amica mi affibbiano immediatamente una relazione. L’unica donna della mia vita è mia figlia Jasmine. Siamo rimasti in buoni rapporti.

Certo, Elisa e io non ci vediamo più come prima. Però un pensiero per lei ce l’ho sempre. Le ho fatto un in bocca al lupo quando è partita per l’Isola dei Famosi, l’ho anche seguita. Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale e per il suo compleanno, ma la situazione legata al Covid non ha aiutato”, ha detto il danzatore siciliano.