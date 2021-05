Barbara D’Urso smentisce i rumor sulla chiusura di Domenica Live: “E’ lì forte e molto stabile, ve lo assicuro” (VIDEO)

Barbara D’Urso conferma che sarà alla guida di Domenica Live a lungo

Qualche giorno fa sul web è uscita la vice su una presunta chiusura definitiva di Domenica Live. un’informazione che è stata seccamente smentita dalla padrona di casa Barbara D’Urso.

Infatti, in occasione del 64esimo compleanno festeggiato in diretta su Canale 5, la conduttrice napoletana ha fatto il suo ingresso a Pomeriggio Cinque confermando che il suo contenitore di gossip e cronaca domenicale non sta subendo nessuna crisi e andrà avanti per molto tempo, ciò anche per la stagione televisiva 2021/2022.

Le battute della conduttrice sulla possibile chiusura di Domenica Live

Una volta entrata nello studio 6 di Cologno Monzese dove dal lunedì al venerdì va in onda Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso con una serie di frecciatine velenose ha fatto intendere che Domenica Live non chiuderà ma andrà a lungo per molti anni.

“È il quattordicesimo 7 maggio che passo insieme a voi. Domenica avrò 24 anni e due giorni… una cosa incredibile! Grazie dell’amore che avete dimostrato anche ieri. Mancano due giorni al nostro amatissimo, fantastico, vivo e vegeto, vegetissimo, Domenica Live. Esiste in italiano vegetissimo? Fra due giorni l’ennesima puntata e ne ce saranno ancora tantissime. Stiamo preparando una puntata fortissima per domenica prossima”, ha fatto sapere Carmelita in diretta su Canale 5. (Continua dopo il video)

È il quattordicesimo 7 maggio che la nostra @carmelitadurso passa insieme a voi! 💙🎂 Partiamo subito con una nuova puntata di #Pomeriggio5! pic.twitter.com/pNOJx4LL2x — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 7, 2021

Nuova stoccata di Barbara D’Urso alle fake news

Ma non è finita qui. Infatti, anche quando Barbara D’Urso ha salutato il pubblico di Canale 5 ha ribadito il concetto: “Vi aspetto con la nostra amatissima Domenica Live che è lì forte e molto stabile, ve lo assicuro. Così come stabili siamo tutti noi. E vi saluto col cuore“.

Voci che erano poco credibili visto che giorni prima anche Tv Blog ha confessato che per il prossimo autunno Mediaset tornerà ad affidare la domenica pomeriggio nelle mani della professionista partenopea. In poche parole, la 64enne terrà compagnia i telespettatori della rete ammiraglia sei giorni su sette. Ecco il video in questione: