Giacomo Urtis stronca L’Isola dei Famosi: “Sarebbe ora di chiudere”

Giacomo Urtis critica L’Isola dei Famosi 2021: il motivo

Senza ombra di dubbio la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sarà ricordata per i vari ritiri e i malori che hanno colpito un certo numero di naufraghi. Circostanze che stanno comportando una serie di complicazioni agli autori del reality show di Canale 5. Durante il 15esimo appuntamento in onda venerdì sera, anche l’opinionista Iva Zanicchi ha dovuto lasciare lo studio perché le si è gonfiata la mano sinistra.

Sembrerebbe che nella mattinata la cantante emiliana è stata punta da una vespa. Per questo motivo l’ex gieffino Giacomo Urtis, sempre molto pungente sui suoi canali social, ha commentato in modo davvero provocante su Twitter quello che sta accadendo al programma condotto da Ilary Blasi. “Si ritirano i concorrenti e si ritirano pure gli opinionisti. Non sarebbe ora di chiudere e basta?”, ha scritto il chirurgo dei vip.

Giacomo Urtis annoiato di questa 15esima edizione

Attraverso il suo account Twitter, l’ex gieffino Giacomo Urtis ha commentato quello che da qualche settimana a questa parte sta accadendo a L’Isola dei Famosi 2021. Infatti, il chirurgo è dello stesso pensiero di molti telespettatori che si stanno annoiando nel guardare il reality show di Canale 5.

Infatti, in questi quasi due mesi di programmazioni ci sono stati tanti infortuni, ma anche i concorrenti non creano tante dinamiche. Per questo motivo, Urtis ha commentato la trasmissione condotta da Ilary Blasi in questo modo: “Che noia questa Isola Dei Famosi”.

Tanti malori nell’ultima settimana de L’Isola dei Famosi 15

In questa ultima settimana sono accadute diverse cose negative a L’Isola dei Famosi 2021. Infatti, oltre al ritiro di un nuovo naufrago, ovvero il cromatologo Ubaldo Lanzo in Honduras ci sono stati altri malori. Il primo è stato lo Youtuber Awed che per il dimagrimento eccessivo i medici gli daranno in dotazione degli integratori alimentari e una razione in più di riso.

Anche l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli si è sentito male e ha rimesso dopo aver mangiato degli spiedini vinti con la prova ricompensa. Infine, l’ex ballerina Angela Melillo ha accusato un calo di zuccheri e per tale ragione è stata visitata dei medici per poi tornare nuovamente a Playa Reunion.